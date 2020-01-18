Энергетика

ТАССТАСС«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун". Об этом журналистам сообщил заместитель главы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.
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