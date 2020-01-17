Энергетика

ТАССТАСС«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун". Об этом журналистам сообщил заместитель главы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.
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Shell хочет расширить деятельность в РФ

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Shell заинтересован в расширении деятельности в России

РИА Новостивчера в 11:12

«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

ТАССвчера в 07:19

«Газпром нефть» предложила Shell развивать проекты на Сахалине

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Shell может войти в добычные активы «Газпром нефть» на Сахалине

Общественное телевидение Россиивчера в 09:27

Shell предложила «Газпром нефти» активы за пределами РФ

Финмаркетвчера в 06:24
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Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости 16 января в 17:21
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Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

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При ударе Ирана по базе США в Ираке пострадали 11 американских военных

News.ru вчера в 00:28
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Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости вчера в 12:40
Космос

Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время

Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Наша версия вчера в 07:19
Политика

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 15:23
Наука

В Швейцарии создано 18-каратное «пластиковое» золото

ToDay News Ufa вчера в 10:53
Игры

CD Projekt RED перенесла Cyberpunk 2077 с апреля на сентябрь

Согласно новым планам разработчиков, горячо ожидаемая RPG выйдет 17 сентября 2020 года, а не 16 апреля, как сообщалось ранее.
3DNews 16 января в 13:51
Экономика

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Ведомости вчера в 14:34
Наука

Найдено связующее звено между двумя маркерами болезни Альцгеймера

Двумя главными орудиями болезни Альцгеймера служат бета-амилоид и тау-белок — молекулы, которые образуют вне- и внутриклеточные агрегаты соответственно и приводят к гибели нейронов.
N+1 вчера в 12:05
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Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения

Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
РБК вчера в 15:20
Экономика

Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

В аэропортах Таиланда усилены меры безопасности из-за коронавируса

В аэропортах Таиланда были усилены меры безопасности из-за коронавируса, который бушует в Китае.
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Общество

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
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АвтоВАЗ начал выпуск «зимней» версии Lada Vesta

Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре.
Автоновости дня вчера в 01:28
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В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом

В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» перед вылетом загорелся двигатель самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines.
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Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости вчера в 07:50
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Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости вчера в 18:28
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Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 18:25
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Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка

Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
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Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
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Сильные ливни обрушились на восточное побережье Австралии

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В Алтайском крае перекрыты дороги

Добавим, снежный шторм синоптики прогнозируют и завтра.
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В ноябре прошлого года Mitsubishi начал продажи кросс-версии Xpander Cross.
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В Мексике нашли тела десяти убитых музыкантов в грузовике

Полиция обнаружила обгоревшие тела десяти членов музыкального коллектива Sensation в грузовике в мексиканском муниципалитете Чилапа-де-Альварес.
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Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
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Даша Жукова потратит 400 миллионов на праздник в честь свадьбы

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МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

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