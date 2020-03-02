Общество
РИА Новости«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге
"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.
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с чего всё началось
«Предложенное японскими архитекторами концептуальное решение двух соединенных между собой стеклянных зданий очень точно и деликатно решает задачу создания современного высокотехнологичного инновационного комплекса, формирующего комфортную, дружелюбную и безопасную среду как для наших сотрудников, так и для горожан и туристов», — говорится в комментарии компании «Газпром Нефть».Эксперт Северо-Запад06:04
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Территорию Охотинского мыса будут развивать по концепции японских архитекторов
Телеканал Санкт-Петербург04:12
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Политика
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что ему на встрече с президентом России Владимиром Путиным удастся договориться о перемирии в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Турция может парализовать Черноморский флот
«Если Турция проливы «задраит», то запрет не только Черноморский флот во внутреннем море, но парализует все маршрутные сообщения России с Сирией», — считает адмирал.
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В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом
В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Технологии
Sony PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но есть ещё PlayStation 5 Pro. Цена шокирует
Согласно новым сообщениям, компания Sony выпустит в 2020 году сразу две приставки — более слабую и дешёвую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro.
Энергетика
Поставки нефти из России в Белоруссию упали на 76%
Отмечается, что за первые два месяца 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию составили 709,14 тыс. тонн.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Политика
Песков прокомментировал задержание журналистов Sputnik в Турции
Россия через Министерство иностранных дел выразила свою обеспокоенность действиями Турции в отношении журналистов агентства Sputnik, сообщил в понедельник, 2 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Футбол
Старридж расторг контракт с «Трабзонспором»
Нападающий Дэниэл Старридж покинул «Трабзонспор». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает Sky Sports.
Финансы
Рубль начал коррекцию к доллару и евро после обвала в предыдущие дни
Доллар и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения в предыдущие дни, поддержку рублю оказывает рост цен на нефть и надежды инвесторов на смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Шоу-бизнес
«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников
На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Энергетика
«Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске
Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
Хоккей
«Авангард» подал запрос в КХЛ на инцидент с Бурмистровым
После первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (5:2), омский клуб подал запрос в дисциплинарный комитет КХЛ в связи с поведением нападающего уфимской команды Александра Бурмистрова.
Футбол
Гинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалит
Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и еще три условно).
Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции
В СМИ сообщают, что по военному конвою Турции был нанесен ракетный удар с использованием ОТРК «Точка».
Экономика
ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира
Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Транспорт
Началась продажа билетов на пригородные поезда из Керчи в Анапу
Происшествия
Выживший алтайский солдат рассказал о расстреле в Забайкалье
Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов взял автомат и хладнокровно расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный.
Биатлон
Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса
Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Общество
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте
В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Наука
Лучшее за день. 29 февраля
На сегодняшнем фото дня вы видите две фотографии Урана, снятые телескопом Hubble, сделанные с разницей в год: в 2005 и 2006 годах.