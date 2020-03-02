с чего всё началось

"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.

Политика Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что ему на встрече с президентом России Владимиром Путиным удастся договориться о перемирии в сирийском Идлибе.

Армия и оружие Турция может парализовать Черноморский флот «Если Турция проливы «задраит», то запрет не только Черноморский флот во внутреннем море, но парализует все маршрутные сообщения России с Сирией», — считает адмирал.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Армия и оружие Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Политика Песков прокомментировал задержание журналистов Sputnik в Турции Россия через Министерство иностранных дел выразила свою обеспокоенность действиями Турции в отношении журналистов агентства Sputnik, сообщил в понедельник, 2 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Футбол Старридж расторг контракт с «Трабзонспором» Нападающий Дэниэл Старридж покинул «Трабзонспор». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает Sky Sports.

Финансы Рубль начал коррекцию к доллару и евро после обвала в предыдущие дни Доллар и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения в предыдущие дни, поддержку рублю оказывает рост цен на нефть и надежды инвесторов на смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Энергетика «Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Происшествия Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.

Хоккей «Авангард» подал запрос в КХЛ на инцидент с Бурмистровым После первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (5:2), омский клуб подал запрос в дисциплинарный комитет КХЛ в связи с поведением нападающего уфимской команды Александра Бурмистрова.

Экономика ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.

Происшествия Выживший алтайский солдат рассказал о расстреле в Забайкалье Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов взял автомат и хладнокровно расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный.