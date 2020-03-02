Общество

РИА НовостиРИА Новости«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге

"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.
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«Предложенное японскими архитекторами концептуальное решение двух соединенных между собой стеклянных зданий очень точно и деликатно решает задачу создания современного высокотехнологичного инновационного комплекса, формирующего комфортную, дружелюбную и безопасную среду как для наших сотрудников, так и для горожан и туристов», — говорится в комментарии
 компании «Газпром Нефть».
Эксперт Северо-Запад06:04

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У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

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Коммерсантъ 06:17
Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 20:40
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Евразия Daily 03:46
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
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Песков прокомментировал задержание журналистов Sputnik в Турции

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Происшествия

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ТАСС 29 февраля в 08:00
Политика

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
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Нападающий Дэниэл Старридж покинул «Трабзонспор». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает Sky Sports.
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На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
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В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Энергетика

«Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ

На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.
РИА Новости 00:00
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
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Хоккей

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После первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (5:2), омский клуб подал запрос в дисциплинарный комитет КХЛ в связи с поведением нападающего уфимской команды Александра Бурмистрова.
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Гинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалит

Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и еще три условно).
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Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции

В СМИ сообщают, что по военному конвою Турции был нанесен ракетный удар с использованием ОТРК «Точка».
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Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.
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Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

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Известия вчера в 20:36
Транспорт

Началась продажа билетов на пригородные поезда из Керчи в Анапу

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Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

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Происшествия

Выживший алтайский солдат рассказал о расстреле в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов взял автомат и хладнокровно расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный.
REGNUM вчера в 23:41
Биатлон

Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса

Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
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Общество

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте

В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
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Наука

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На сегодняшнем фото дня вы видите две фотографии Урана, снятые телескопом Hubble, сделанные с разницей в год: в 2005 и 2006 годах.
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