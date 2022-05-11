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«Газпром нефть» снизила свою долю в сербской NIS до 50% с 56,15%

"Компания "Газпром нефть", которая до настоящего момента являлась мажоритарным акционером "НИС а.о. Нови Сад", снизила свою долю в уставном капитале "НИС а.о. Нови Сад" с 56,15% до 50%", - говорится в пресс-релизе компании.
Finam.Ru
Соответственно владельцем 6,15% NIS стала головная компании ПАО "Газпром".
Финмаркет
Евросоюз после начала спецоперации РФ на Украине ввел ряд санкций в отношении российских компаний, в том числе и "Газпром нефти".
РИА Новости
Сделка по продаже акций была совершена на Белградской бирже в соответствии с законодательством Сербии в области торговли ценными бумагами, добавили компании.
РИА Новости

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