"Компания "Газпром нефть", которая до настоящего момента являлась мажоритарным акционером "НИС а.о. Нови Сад", снизила свою долю в уставном капитале "НИС а.о. Нови Сад" с 56,15% до 50%", - говорится в пресс-релизе компании.