Ожидается, что по итогам 2021 года добыча углеводородов "Газпром нефти" впервые в истории компании превысит 100 млн тонн нефтяного эквивалента (н. э.). Объем переработки увеличится до 43,3 млн тонн н. э.
Рост объемов добычи в 2021 году связан с запуском Тазовского месторождения, ростом добычи на нефтяных оторочках, а также вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении.
Мерседесовский автопилот 3 уровня по классификации SAE называется Drive Pilot, в первой половине 2022 года он будет предложен на флагманских легковых моделях немецкой марки — седане S-класса и электрическом лифтбеке EQS.
Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.