Будьте в Плюсе

«Газпром нефть» увеличит в 2022 году объем инвестиций более чем на 10%

"Газпром нефть" планирует в 2022 году нарастить объем инвестиций на 10% - до более 500 млрд рублей.
ТАСС
Ожидается, что по итогам 2021 года добыча углеводородов "Газпром нефти" впервые в истории компании превысит 100 млн тонн нефтяного эквивалента (н. э.). Объем переработки увеличится до 43,3 млн тонн н. э.
ТАСС
Рост объемов добычи в 2021 году связан с запуском Тазовского месторождения, ростом добычи на нефтяных оторочках, а также вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении.
ТАСС
По итогам 9 месяцев 2021 года Совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды акционерам рекордные 40 рублей на обыкновенную акцию.
OilCapital.ru

Подробнее о событии

Совет директоров «Роснефти» 17 декабря рассмотрит статус стратегии-2022
Интерфакс09:50
«Газпром нефть» ждет, что доход по итогам 2021 года превысит уровень 2019 года
ПРАЙМ04:01
Объем инвестиций «Газпром нефти» в 2022 году вырастет на 10%
Экономика сегодня07:19
«Газпром нефть» увеличит объём инвестиций на 10%
Нефтегазовая вертикаль05:27
«Газпром нефть» в следующем году увеличит объем инвестиций на 10%
Banki Loans04:16
Ожидаемый объем освоения инвестпрограммы Газпром нефти за 2021 г. составит 499,4 млрд руб
Neftegaz.ru08:24
«Газпром нефть» увеличит в 2022 году объем инвестиций более чем на 10%
Finam.Ru03:44

Интересное

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма»

Минздрав России зарегистрировал швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
РИА Новости11:31

МИД предупредил Литву о последствиях хамства и враждебности к России

Министерство иностранных дел России предупредило Литву, на территории которой проводятся «антироссийские сборища несистемной оппозиции», что хамство и враждебность не останутся без последствий.
RT на русском12:50

Компания Mercedes-Benz получила одобрение на запуск автопилота 3 уровня в Германии

Мерседесовский автопилот 3 уровня по классификации SAE называется Drive Pilot, в первой половине 2022 года он будет предложен на флагманских легковых моделях немецкой марки — седане S-класса и электрическом лифтбеке EQS.
Колёса.ru10:09

Глава Генштаба Валерий Герасимов предупредил о готовности пресекать провокации в Донбассе

Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
РИА Новости04:34