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«Газпром нефть» в суде добилась перевода СП с Shell в российскую юрисдикцию

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление компании «Газпром нефть» о переводе совместного предприятия с Shell Salym Petroleum Development из нидерландской в российскую юрисдикцию.
BFM.ru
"Удовлетворить заявление (жалобу)", - говорится в материалах.
РИА Новости
"Салым Петролеум Девелопмент" - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО, на паритетных началах принадлежащий "Газпром нефти" и Shell.
Интерфакс
СП занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2).
Интерфакс

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