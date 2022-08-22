Интерфакс«Газпром нефть» в суде добилась перевода СП с Shell в российскую юрисдикциюАрбитражный суд Московской области удовлетворил заявление компании «Газпром нефть» о переводе совместного предприятия с Shell Salym Petroleum Development из нидерландской в российскую юрисдикцию.BFM.ru"Удовлетворить заявление (жалобу)", - говорится в материалах.РИА Новости"Салым Петролеум Девелопмент" - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО, на паритетных началах принадлежащий "Газпром нефти" и Shell.ИнтерфаксСП занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2).ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильT24Подробнее о событииСуд удовлетворил заявление «Газпром нефти» о переводе СП с Shell в российскую юрисдикциюТАСС11:38Суд разрешил перевести совместное предприятие «Газпром нефти» и Shell в российскую юрисдикциюКоммерсантъ11:10Суд приостановил ряд прав Shell по Салымскому проекту до 2024 годаИзвестия11:27Суд разрешил «Газпром нефти» перевести совместное с Shell предприятие в юрисдикцию РФГазета.Ru11:18«Газпром» перевел совместное с Shell предприятие в российскую юрисдикциюОбщественная служба новостей11:37«Газпром нефть» в суде добилась перевода СП с Shell в российскую юрисдикциюИнтерфакс11:05Суд удовлетворил перевод совместного предприятия «Газпром» и Shell в российскую юрисдикциюРИА Новости11:03Показать ещёОценить30Поделиться