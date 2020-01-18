Энергетика
Байкал24«Газпром нефть» зовёт Shell на Сахалин
«Газпром нефть» предложила энергетическому гиганту Shell войти в добычные проекты компании на Сахалине. Как заявил журналистам заместитель главы «Газпром нефти» Вадим Яковлев, речь идет о проектах «Нептун» и «Тритон».
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Shell может войти в добычные активы «Газпром нефть» на Сахалине
Общественное телевидение России17 января в 09:27
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