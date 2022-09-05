«Предоставить... публичному акционерному обществу «Газпром нефть» право пользования участком недр... которые предоставляются в пользование без проведения аукционов», — говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что компании предоставляется право для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ для поиска и оценки месторождений углеводородного сырья.
Упрощенный режим посещения Курил был установлен соглашениями о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.