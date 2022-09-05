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«Газпром нефти» предоставлен Усть-Енисейский участок недр федерального значения

Российское правительство предоставило компании «Газпром нефть» в пользование Усть-Енисейский участок недр федерального значения без аукциона.
RT на русском
«Предоставить... публичному акционерному обществу «Газпром нефть» право пользования участком недр... которые предоставляются в пользование без проведения аукционов», — говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском
Уточняется, что компании предоставляется право для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ для поиска и оценки месторождений углеводородного сырья.
ТАСС
Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе.
ПРАЙМ

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«Газпром нефти» предоставлен Усть-Енисейский участок недр федерального значения
RT на русском14:47
«Газпром нефти» предоставили федеральный Усть-Енисейский участок недр в территориальном море
ПРАЙМ15:03
«Газпромнефть» получила право добычи нефти и газа в устье Енисея
ИА Красная Весна14:53
Кабмин РФ предоставил «Газпром нефти» федеральный Усть-Енисейский участок недр
Lenta.ru15:04
Кабмин предоставил «Газпром нефти» право пользования Усть-Енисейским участком недр
ТАСС14:40
«Газпром нефть» получила право пользования Усть-Енисейским участком недр
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