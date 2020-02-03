Экономика
Lenta.ru«Газпром» неожиданно стал опорой российской экономики
Подорожание котировок акций «Газпрома» в 2019 году неожиданно помогло российской экономике и стало опорой роста всего российского фондового рынка, следует из расчетов Сбербанка, выдержки из которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги единственного эмитента — «Газпрома». Еще 16% дали бумаги Сбербанка и 14% — ЛУКОЙЛа, то есть они совокупно обеспечили 56% роста рынка.РБКвчера в 21:00
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