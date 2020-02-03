Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги единственного эмитента — «Газпрома». Еще 16% дали бумаги Сбербанка и 14% — ЛУКОЙЛа, то есть они совокупно обеспечили 56% роста рынка.

с чего всё началось

Подорожание котировок акций «Газпрома» в 2019 году неожиданно помогло российской экономике и стало опорой роста всего российского фондового рынка, следует из расчетов Сбербанка, выдержки из которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Культура Шнуров высмеял в стихах Охлобыстина и Прилепина Как сообщает ToDay News Ufa, от едкого слова шоумена не ускользнуло создание партии «За правду» председателем которой был выбран писатель Захар Прилепин.

Политика Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

Политика Назначен руководитель администрации главы Чувашии В Чувашской Республике продолжаются кадровые перестановки — начальник управления внутренней политики администрации Чувашии Николай Каргин назначен исполняющим обязанности руководителя администрации главы республики.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Шоу-бизнес Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.