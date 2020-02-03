Экономика

REGNUMREGNUMВнушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году. Это следует из расчётов Сбербанка, сообщает 3 февраля РБК. За год рассчитываемый в долларах индекс РТС увеличился на 42%, а с учетом дивидендов — на 53%.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось

Бумаги «Газпрома» обеспечили четверть всего роста российского рынка акций

Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги единственного эмитента — «Газпрома». Еще 16% дали бумаги Сбербанка и 14% — ЛУКОЙЛа, то есть они совокупно обеспечили 56% роста рынка.
РБКвчера в 21:00

Подробнее о событии

Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

REGNUM03:11

Бумаги «Газпрома» обеспечили четверть роста российского рынка акций в 2019 году

Коммерсантъ00:25

«Газпром» обеспечил четверть роста всего российского рынка акций

Народные новости02:29

«Газпром» неожиданно стал опорой российской экономики

Lenta.ru01:52

«Газпром» обеспечил четверть роста рынка акций в РФ в 2019 году

Компания01:26

Взлет котировок «Газпрома» обеспечил четверть всего роста российского рынка акций

ГТРК Ямал02:30

Бумаги «Газпрома» обеспечили четверть всего роста российского рынка акций

РБКвчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 01 февраля в 11:59
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Интерфакс 01 февраля в 03:17
Происшествия

На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело

Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка.
Российская газета 02:55
Политика

Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing

Российская газета вчера в 23:20
Здоровье

Капремонт первых четырех поликлиник начнется в феврале

В феврале текущего года в четырех зданиях городских поликлиник начнется капитальный ремонт.
Москва 24 вчера в 23:27
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

В России в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
РИА Новости 03:00
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском 02:55
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Здоровье

Первые симптомы рака кишечника названы врачами

01.02.2020 О ранних сигналах организма, свидетельствующих об онкологии толстого кишечника, рассказали специалисты журналу Ехрrеss.
Портал Поиск 01 февраля в 09:28
Происшествия

Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
РИА Новости 01:12
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Политика

Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
RT на русском 02:46
Общество

В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Газета.Ru 03:09
Здоровье

В Южной Осетии карантин в школах продлили на неделю

Карантин в школах и детских садах Южной Осетии решено продлить еще на одну неделю.
REGNUM 31 января в 07:22
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета 01 февраля в 08:39
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия вчера в 04:19
Общество

Со 2 февраля вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный визовый кодекс Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 01:36
Происшествия

Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей

ФАН 01:25
Энергетика

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на три миллиона баррелей в день или на 20% от общего объема потребления, сообщает 3 февраля Bkoomberg.
REGNUM 02:53
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности. Ее снимки появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared.
Lenta.ru 01:32
Армия и оружие

Танк «Армата» может пойти на экспорт

Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
ТК Звезда 02:42
Футбол

Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Газета.Ru вчера в 20:58
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Футбол

Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

Аргументы и Факты 01:41
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры

Некоторые пишут, что платье безвкусное и непонятно, почему Кожевникова им так гордится.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное