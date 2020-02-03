Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги единственного эмитента — «Газпрома». Еще 16% дали бумаги Сбербанка и 14% — ЛУКОЙЛа, то есть они совокупно обеспечили 56% роста рынка.

с чего всё началось

Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году. Это следует из расчётов Сбербанка, сообщает 3 февраля РБК. За год рассчитываемый в долларах индекс РТС увеличился на 42%, а с учетом дивидендов — на 53%.

Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

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