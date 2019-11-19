Общество
Газета.Ru«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
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Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
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Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
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«Ювентус» продлил контракт с Бонуччи
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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Алсу решилась на короткую стрижку
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Политика
В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа
Публичные слушания в рамках процедуры импичмента нынешнего президента США стартовали 13 ноября.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Кино
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника
Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Музыка
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Армия и оружие
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На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Хоккей
«Лос-Анджелес» выплатит Ковальчуку $2,65 млн в качестве бонуса
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" выплатит форварду Илье Ковальчуку $2,65 млн, передает Sport24.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
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СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве
Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.