Общество
Газета.Ru«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Происшествия
СКР: глава Петропавловска поручил брату получить взятку
По версии следствия, глава Петропавловск-Камчатского городского округа поручил своему родному брату частями от посредника директора муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» получить частями взятку — 200 тыс. рублей.
Футбол
Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020
По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд — участниц финальной стадии турнира.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Происшествия
Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова
Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.
Политика
Трамп снова пригрозил Китаю повышением пошлин
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ещё сильнее поднять пошлины на китайские товары, если не удастся достичь договорённости с Пекином.
Армия и оружие
Эстонские министры поспорили о «плане Б» по защите от России
Эстонский министр, которого цитирует газета Iltalehti, отметил, что Россия всегда была угрозой для Эстонии, и призвал Финляндию поддерживать независимость Эстонии, "что бы вновь не возникла Российская империя".
Общество
Гогена обвинили в педофилии на выставке в Лондоне
Скандал вокруг работ французского художника Поля Гогена развернулся в Лондоне, где в настоящее время проходит выставка «Портреты Гогена».
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужской шовинизм
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
Игры
Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре
ПК-версия Detroit: Become Human выйдет 12 декабря 2019 года. В Epic Games Store уже можно сделать предзаказ.
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Шоу-бизнес
Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве.
Кино
Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: Избитая Валерия выходила на сцену с выбитой челюстью
Оказалось, в 1994 году избитая до полусмерти певица вышла на сцену «Песни года» с черной выбитой челюстью.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Культура
Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр
Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.