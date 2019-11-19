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Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

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Политика США признали поселения Израиля на Западном берегу Иордана США пересмотрели подход администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.