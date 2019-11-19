Общество

Газета.RuГазета.Ru«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
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«Газпром» объявил о заполнении газом обеих ниток «Турецкого потока»

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