Общество
Газета.Ru«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Шоу-бизнес
Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Армия и оружие
Столтенберг сравнил военные бюджеты НАТО и России
Бюджет Североатлантического альянса в 20 раз превышает военный бюджет России из-за высокой себестоимости оружия и затрат на личный состав, заявил 19 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег.
Авто
Nissan и Dongfeng показали недорогой аналог кроссовера Nissan X-Trail
Компания Venucia, собственниками которой являются Nissan и Dongfeng, в ближайшее время покажут новый недорогой кроссовер.
Политика
В Таллине заявили об «отнятых Россией эстонских территориях»
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" прибалтийской республике якобы аннексированные территории.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Армия и оружие
Т-80 и «Абрамсы» отработали совместное наступление
На учениях в Южной Корее совместно действовали танки Т-80У российского производство и американские М1А2 («Абрамс»).
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.
Происшествия
Сын экс-президента Германии был убит во время лекции в клинике
Сына экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, медика Фрица фон Вайцзеккера убили при нападении на клинику Schlosspark-Klinik в Берлине, сообщает РИА "Новости".
Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей
Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Юрия Соломина
Народный артист СССР Юрий Соломин находится в больнице в стабильном состоянии.
Политика
США признали поселения Израиля на Западном берегу Иордана
США пересмотрели подход администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Никита Пресняков вместе с супругой прыгнул с небоскреба
Никита Пресняков вместе своей супругой – моделью Аленой Красновой, отправился на отдых а Объединенные Арабские Эмираты.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.