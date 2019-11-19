Общество
Газета.Ru«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
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Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей из РФ
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться до тех пор, пока в страну не вернутся три корабля, задержанные за нарушение российской границы.
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Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Политика
Суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины
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Анастасия Волочкова стала стремительно худеть после начала работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка».
Наука
Изучена роль социальных связей в жизни черных ворон
Сотрудники Университета Англии Раскин провели исследование, направленное на подтверждение гипотезы относительно того, что социальные связи внутри группы черных ворон могут быть связаны с распространением паразитов.
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Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
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Новый фитнес-браслет от Xiaomi оказался бюджетной версией Mi Band 3i
Речь идет о более дешевом варианте фитнес-браслета Xiaomi. Что касается Mi Band 4, производитель оснастил его цветным экраном AMOLED.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Футбол
Назван состав сборной России на матч с Сан-Марино
Космос
Составлена первая карта поверхности Титана
Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.
Армия и оружие
США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Сальман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента в октябре.
Теннис
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Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
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С небоскреба прыгнул Никита Пресняков вместе с супругой
Актер и музыкант Никита Пресняков любит экстремальный отдых.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
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Кино
Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе «Ирландец»
На официальном YouTube-канале сервиса Netflix ультимативно разверзся финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" - opus magnum, судя по всему, великого режиссера и комиксоненавистника.
Общество
В доме Гитлера разместят отделение полиции
Власти Австрии выкупили дом в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.