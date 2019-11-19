Общество

REGNUMREGNUM«Газпром»: обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом

Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».
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«Газпром» готовится к запуску «Северного потока-2»

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«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

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Обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом

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«Газпром» заполнил обе нитки «Турецкого потока» газом

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«Газпром» завершил сварку газопровода в России для поставок газа в «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 11:36
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Экономика

Орешкин и Силуанов назвали плюсы и минусы низкой инфляции

Инфляция по итогам текущего года будет ниже ожиданий Минэкономразвития и ЦБ и составит около 3%, это в частности, способствует к снижению совокупного спроса, нехватка которого в этом году может составить более 1 трлн рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт».
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Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

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В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк вернётся к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы, передаёт РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.
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Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд

Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.
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Политика

Трамп назвал позорными слушания по импичменту

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слушания в Конгрессе по его импичменту, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
Телеканал 360° вчера в 15:36
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В США заявили о неспособности России производить самолеты

Lenta.ru 01:04
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В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
Путешествия

Отдых в Турции подорожает в 2020 году

Российских туристов предупредили о незначительном подорожании отдыха в Турции. Платить больше придется с 1 апреля 2020 года.
Телеканал 360° 02:09
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
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Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Футбол

«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера

Александр Точилин подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи».
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Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Зеленский собрался менять депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной» рассказал, что уже хочет поменять состав депутатов Верховной Рады.
Lenta.ru 03:56
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Общество

В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей

«Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:44
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Фадеев показал фото Глюкозы в начале карьеры

Продюсер Максим Фадеев опубликовал архивный снимок юной Натальи Чистяковой, ставшей известной певицей под псевдонимом Глюкоза.
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Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
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Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Общество

Forbes составил первый рейтинг лучших работодателей России

Одно из наиболее известных и авторитетных финансово-экономических изданий мира - журнал Forbes специально для России впервые в своей истории составил рейтинг лучших работодателей страны.
Актуальные Новости вчера в 03:15
Общество

Дом в Австрии, где родился Гитлер, сделают полицейским участком

В 2017 году дом был выкуплен у прежней хозяйки, которая очень долго не соглашалась его продавать.
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Политика

В Польшу прибыло судно со сжиженным природным газом из США для Украины

Судно со сжиженным природным газом (СПГ) для Украины прибыло из США в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце.
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Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
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Спорт

СБР во вторник утвердит состав сборной РФ по биатлону на Кубок мира

Руководство союза биатлонистов России (СБР) во вторник вечером утвердит состав сборной страны на этап Кубка мира и Кубка международного союза биатлонистов (IBU). об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на президента СБР Владимир Драчев.
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Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
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