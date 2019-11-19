Общество

REGNUMREGNUM«Газпром»: обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом

Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».
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