Экономика
Народные новости«Газпром» обеспечил четверть роста всего российского рынка акций
Подорожание котировок акций "Газпрома" в 2019 году помогло российской экономике, а также стало опорой роста всего фондового рынка России, сообщает РБК со ссылкой на расчеты Сбербанка. Акции "Газпрома" составили 26 процентов общего роста российского фондового рынка в прошлом году.
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с чего всё началось
Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги единственного эмитента — «Газпрома». Еще 16% дали бумаги Сбербанка и 14% — ЛУКОЙЛа, то есть они совокупно обеспечили 56% роста рынка.РБКвчера в 21:00
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