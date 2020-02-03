Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги единственного эмитента — «Газпрома». Еще 16% дали бумаги Сбербанка и 14% — ЛУКОЙЛа, то есть они совокупно обеспечили 56% роста рынка.

с чего всё началось

Подорожание котировок акций "Газпрома" в 2019 году помогло российской экономике, а также стало опорой роста всего фондового рынка России, сообщает РБК со ссылкой на расчеты Сбербанка. Акции "Газпрома" составили 26 процентов общего роста российского фондового рынка в прошлом году.

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