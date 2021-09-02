Зампредседателя правления добавил, что в Магаданской, Амурской, Еврейской автономной области, Бурятии и Забайкалье уровень газификации «практически нулевой», поэтому регионы будут обеспечиваться приоритетно.
Космический телескоп получил свое название в честь Джеймса Уэбба, который занимал должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США с 1961 по 1968 год.
Фармацевтические компании США ведут переговоры о возможности производства первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы потом поставлять ее в другие страны, сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.
Ученые пришли к выводу, что, скорее всего, они имеют дело с очень старым, холодным (температура менее 500 кельвинов), очень бедным металлами (элементами, тяжелее водорода и гелия) коричневым карликом, который может быть первым известным субкарликом Y-типа.
Международная команда исследователей пришла к выводу, что аутоантитела, действующие против элементов собственной иммунной системы, являются ключевым фактором риска тяжелой формы COVID-19 и смерти от инфекции.