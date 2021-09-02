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«Газпром» обеспечит к 2026 году 100-процентную газификацию в 35 регионах России

"Газпром" завершит к 2026 году полную технически возможную газификацию в 35 российских регионах, а к 2030 году газификация страны будет полностью выполнена.
ТАСС
В июне 2020 года глава государства поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и 2030 году.
ТАСС
Зампредседателя правления добавил, что в Магаданской, Амурской, Еврейской автономной области, Бурятии и Забайкалье уровень газификации «практически нулевой», поэтому регионы будут обеспечиваться приоритетно.
Lenta.ru
В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей.
ТАСС

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