Энергетика

Капитал страныКапитал страны«Газпром» обсудил с OMV AG СП-2

В среду, 19 февраля, руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер и исполнительный директор австрийской компании OMV AG Райнер Зеле провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, а также строительство газопровода "Северный поток - 2" (СП-2).
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«Газпром» и OMV обсудили вопросы сотрудничества

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Российский экономист, региональный глава, государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук.
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