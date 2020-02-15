Энергетика
Капитал страны«Газпром» обсудил с OMV AG СП-2
В среду, 19 февраля, руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер и исполнительный директор австрийской компании OMV AG Райнер Зеле провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, а также строительство газопровода "Северный поток - 2" (СП-2).
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