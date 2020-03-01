Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

Представитель РФПИ заявил «Ведомостям», что фонд считает направление нефте- и газохимии крайне перспективным для инвестиций и рассматривает несколько проектов в этой сфере. Но комментировать конкретные проекты, равно как подтверждать или опровергать подлинность материалов, он не стал.
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«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте.
Ведомостивчера в 15:39

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«Газпром» планирует построить газохимический комплекс на Ямале

Piter.tv03:46

Доходность новых инвестиций в нефтехимию - одна из самых высоких среди смежных отраслей

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«Газпром» задумал новый мегапроект

Lenta.ru02:07
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Происшествия

В Петербурге суд отпустил из СИЗО экс-замначальника отдела ГИБДД

Суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя начальника 2-го отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, обвиняемого в получении взяток на грузоперевозках, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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В Подмосковье мужчина со своей дочерью погибли от оборвавшегося троса

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В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

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Русская Планета вчера в 21:35
Происшествия

У пассажира рейса Москва — Пекин обнаружили коронавирус

Газета.Ru 03:28
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РИА Новости 04:32
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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
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Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
РБК 04:01
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Авто

В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron

Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.
За рулем Кубань 28 февраля в 23:59
Происшествия

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу

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Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ вчера в 05:03
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
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Саночник Репилов поделился мнением о российском футболе

Отечественный саночник Роман Репилов поделился мнением о российском футболе.
Газета.Ru 02:59
Армия и оружие

Погромы в Турции: сирийцев выгоняют из домов

Скандируя: "Турция для турков" и прочие антисирийские лозунги, бравые мужчины громят дома в городке Эльбистане, в провинции Кахраманмараш.
Pravda.Ru 01:53
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Общество

В Краснодарском крае запустят ипотеку под 2,7% в курортных поселениях

Россияне смогут оформить ипотечные кредиты под 2,7% годовых в курортных поселениях Краснодарского края.
РБК 02:57
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
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Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Здоровье

В больницах Хайнаня осталось 15 пациентов с коронавирусом

В госпиталях провинции Хайнань по данным на 1 марта 2020 года остаётся всего 15 пациентов с коронавирусом.
REGNUM вчера в 20:50
Армия и оружие

КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

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Авто

Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи

ToDay News Ufa 29 февраля в 00:56
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
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Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

Бах: "МОК полностью привержен успешному проведению Олимпийских игр в Токио"
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Общество

Президент подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия программы материнского (семейного) капитала и увеличивающий суммы выплат.
Российская газета вчера в 10:18
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Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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Полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова - 700 км, ширина - до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой.
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