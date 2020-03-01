Энергетика
Ведомости«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
Представитель РФПИ заявил «Ведомостям», что фонд считает направление нефте- и газохимии крайне перспективным для инвестиций и рассматривает несколько проектов в этой сфере. Но комментировать конкретные проекты, равно как подтверждать или опровергать подлинность материалов, он не стал.
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с чего всё началось
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте.Ведомостивчера в 15:39
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