Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

В «Газпроме» от комментариев отказались. В SABIC и SOCAR не ответили на запросы «Ведомостей».
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте.
Ведомостивчера в 15:39

Подробнее о событии

«Газпром» задумал новый мегапроект

Lenta.ru02:07

«Газпром» хочет построить на Ямале два «гигантских завода» за 14 млрд долларов

URA.Ruвчера в 17:30

«Ведомости»: «Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

Мой Брянск00:02

На Ямале могут появиться два новых крупных предприятия

ФедералПресс00:02

«Газпром» построит на Ямале два гигантских завода

News.ruвчера в 20:42

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале за $14 млрд

ПРАЙМ01:01

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

Ведомостивчера в 15:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн

Комментарии

Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

REGNUM 01:12
Происшествия

В Краснодаре более 20 детей попали в больницу после Масленицы

Более 20 детей из микрорайона "Губернский" города Краснодара, участвовавшие в праздновании Масленицы в воскресенье, оказались в инфекционной больнице, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:31
Происшествия

Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани

"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
РИА Новости 01:58
Космос

Глава РКК «Энергия» раскрыл возможности окололунной станции

Глава РКК «Энергия» подчеркнул, что в это случае появится возможность привезти с собой дополнительные ресурсы, заранее доставить на станцию лунный взлётно-посадочный комплекс для высадки экипажа на Луну.
REGNUM 02:30
Экономика

В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд

Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
Газета.Ru 28 февраля в 10:02
Происшествия

На Филиппинах бывший охранник захватил в заложники около 30 человек

REGNUM 01:56
Спорт

Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей

Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс вчера в 23:55
Политика

В Израиле стартовали третьи за год парламентские выборы

В понедельник, 2 марта, в Израиле проходят досрочные выборы в Кнессет двадцать третьего созыва. Об этом сообщает «РИА Новости».
Страна Советов on-line 02:27
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Политика

На Украине подтвердили задержание в Греции бывшего командира «Айдара»

Задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар", бывшему депутату Верховной рады Сергею Мельничуку оказывается необходимая помощь, украинский консул в Салониках уже прибыл в полицейский участок, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".
Радио Sputnik 02:49
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Финансы

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов

Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи.
Известия 02:31
Энергетика

Цена на нефть выросла более чем на 3 %

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.
Городовой 01:34
Общество

Омского «мальчика на гречке» возьмет под временную опеку бабушка

Новый Омск 00:18
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета вчера в 03:16
Гаджеты

В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3

Актуальные Новости 29 февраля в 11:01
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Экономика

СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не успела согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК 02:42
Общество

Губернатор назначил Екатерину Буцкую на должность руководителя ТФОМС

Губернатор назначил Екатерину Буцкую на должность руководителя Территориального фонда ОМС, освободив от поста министра финансов, сообщает правительственный телеграм-канал Пул73: - Глава региона подчеркнул, что сейчас областной ТФОМС нуждается в глобальной реформе, поэтому необходимо направить сильные руководящие кадры на данное направление.
Ulpressa 01:26
Происшествия

В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
Известия 01:37
Экономика

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 02:12
Авто

Geely Coolray доступен к предзаказу в России

Российские дилеры Geely начали принимать предзаказы на новый кроссовер Geely Coolray, который поступит в продажу в марте 2020 года.
Автостат 28 февраля в 08:23
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в «сирийский вопрос»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что попросил президента России Владимира Путина не вмешиваться в решение «сирийского вопроса» и оставить Турцию «один на один» в борьбе с сирийским режимом.
Rambler News Service 29 февраля в 05:38
Общество

В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы

В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Газета.Ru 02:04
Здоровье

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ вчера в 05:03
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Известия вчера в 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ямал
Полуостров
Полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова - 700 км, ширина - до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное