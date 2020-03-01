«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте.

с чего всё началось

В «Газпроме» от комментариев отказались. В SABIC и SOCAR не ответили на запросы «Ведомостей».

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