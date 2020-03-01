Энергетика
Ведомости«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
В «Газпроме» от комментариев отказались. В SABIC и SOCAR не ответили на запросы «Ведомостей».
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с чего всё началось
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте.Ведомостивчера в 15:39
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Комментарии
Происшествия
В Краснодаре более 20 детей попали в больницу после Масленицы
Более 20 детей из микрорайона "Губернский" города Краснодара, участвовавшие в праздновании Масленицы в воскресенье, оказались в инфекционной больнице, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
Происшествия
Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани
"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
Космос
Глава РКК «Энергия» раскрыл возможности окололунной станции
Глава РКК «Энергия» подчеркнул, что в это случае появится возможность привезти с собой дополнительные ресурсы, заранее доставить на станцию лунный взлётно-посадочный комплекс для высадки экипажа на Луну.
Экономика
В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд
Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
Спорт
Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей
Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Политика
В Израиле стартовали третьи за год парламентские выборы
В понедельник, 2 марта, в Израиле проходят досрочные выборы в Кнессет двадцать третьего созыва. Об этом сообщает «РИА Новости».
Общество
Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам
Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
На Украине подтвердили задержание в Греции бывшего командира «Айдара»
Задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар", бывшему депутату Верховной рады Сергею Мельничуку оказывается необходимая помощь, украинский консул в Салониках уже прибыл в полицейский участок, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов
Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи.
Энергетика
Цена на нефть выросла более чем на 3 %
27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Гаджеты
В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Экономика
СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не успела согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Общество
Губернатор назначил Екатерину Буцкую на должность руководителя ТФОМС
Губернатор назначил Екатерину Буцкую на должность руководителя Территориального фонда ОМС, освободив от поста министра финансов, сообщает правительственный телеграм-канал Пул73: - Глава региона подчеркнул, что сейчас областной ТФОМС нуждается в глобальной реформе, поэтому необходимо направить сильные руководящие кадры на данное направление.
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана
Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Авто
Geely Coolray доступен к предзаказу в России
Российские дилеры Geely начали принимать предзаказы на новый кроссовер Geely Coolray, который поступит в продажу в марте 2020 года.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в «сирийский вопрос»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что попросил президента России Владимира Путина не вмешиваться в решение «сирийского вопроса» и оставить Турцию «один на один» в борьбе с сирийским режимом.
Общество
В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы
В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Здоровье
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Общество
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.