Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

В «Газпроме» от комментариев отказались. В SABIC и SOCAR не ответили на запросы «Ведомостей».
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с чего всё началось

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте.
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Полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова - 700 км, ширина - до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой.
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