Энергетика
Ведомости«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
В «Газпроме» от комментариев отказались. В SABIC и SOCAR не ответили на запросы «Ведомостей».
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с чего всё началось
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте.Ведомостивчера в 15:39
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Комментарии
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У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
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Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
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Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant
Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
Энергетика
Нефть начала дорожать после резкого снижения
Мировые цены на нефть восстанавливаются после резкого снижения, однако все еще остаются на минимальных отметках.
Происшествия
На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов
На перегоне между станциями «Алма-Атинская» и «Орехово» Замоскворецкой линии прервалось движение поездов из-за падения пассажира на пути.
Спорт
Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса
Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Футбол
Мадридский «Реал» победил «Барселону» в чемпионате Испании
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о планах Путина возглавить список ЕР
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Владимир Путин может возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Общество
Бокарев вошел в капитал железнодорожного оператора вместо Артема Чайки
«Стратегия компании "Модум-Транс", включающая оптимизацию схем перевозки, внедрение цифровой трансформации и развитие информационных технологий, позволила оператору выйти на лидирующие позиции в отрасли», — передает издание слова Бокарева.
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Армия и оружие
Российский десант уничтожил условного противника в Таджикистане
Из транспортных отсеков вертолетов Ми-8 бойцы с помощью стрелкового оружия уничтожили условного противника и в полном боевом снаряжении десантировались штурмовым способом с высоты до 3 метров.
Биатлон
Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Технологии
Последнее февральское обновление Windows 10 приносит новые проблемы: «фризы», BSOD и уменьшение скорости работы
Пользователи Windows 10 сообщают, что обновление, выпущенное в последнюю неделю февраля, вызывает проблемы.
Общество
Чиновник в Иране скончался от коронавируса
За несколько дней в Иране от коронавируса умерли больше 30 человек, а заразились около 400 человек.
Футбол
Кокорин забил первый гол после колонии
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Авто
Volkswagen готовит купеобразный Volkswagen Tiguan X
Более мощный двигатель новинка может разделить с «заряженным» Tiguan X, который тоже дебютирует в текущем году.
Авто
Представлен обновлённый седан Geely Emgrand GL
Модель Geely Emgrand GL появилась на рынке КНР в 2016 году, и за этот короткий срок автомобиль уже пережил несколько рестайлингов.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
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Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.