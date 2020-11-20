«Газпром» обсуждает увеличение поставок газа в Китай
"Газпром" и китайская CNPC обсуждают поставку дополнительно 6 млрд куб. м газа по газопроводу "Сила Сибири" после выхода трубы на плато (38 млрд куб. м в год) по действующему контракту, сообщает "Газпром".В источнике
Подробнее о событии
Суточные поставки Газпрома в Китай в ноябре вновь превышают контракт
Агентство нефтегазовой информациивчера в 05:41
В «Газпроме» допустили увеличение поставок газа по «Силе Сибири» на 6 млрд куб. м
Известиявчера в 05:46