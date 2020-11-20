"Газпром" и китайская CNPC обсуждают поставку дополнительно 6 млрд куб. м газа по газопроводу "Сила Сибири" после выхода трубы на плато (38 млрд куб. м в год) по действующему контракту, сообщает "Газпром".

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