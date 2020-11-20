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Вести.Ru
Вести.Ru

«Газпром» обсуждает увеличение поставок газа в Китай

ПРАЙМ
Газета.Ru
Neftegaz.ru
ФАН
Lenta.ru
Нефтегазовая вертикаль
Деловое.ТВ
Экономика сегодня
Rambler News Service
ГЛАС.RU
Вести.Ru
Известия
"Газпром" и китайская CNPC обсуждают поставку дополнительно 6 млрд куб. м газа по газопроводу "Сила Сибири" после выхода трубы на плато (38 млрд куб. м в год) по действующему контракту, сообщает "Газпром".В источнике
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Lenta.ru

«Газпром» собрался сорвать планы по поставкам в Китай

Lenta.ruвчера в 08:11
Вести.Ru

«Газпром» обсуждает увеличение поставок газа в Китай

Вести.Ruвчера в 08:09
Агентство нефтегазовой информации

Суточные поставки Газпрома в Китай в ноябре вновь превышают контракт

Агентство нефтегазовой информациивчера в 05:41
ПРАЙМ

Поставки российского газа в Китай побили очередной рекорд

ПРАЙМвчера в 05:48
Известия

В «Газпроме» допустили увеличение поставок газа по «Силе Сибири» на 6 млрд куб. м

Известиявчера в 05:46
Нефтегазовая вертикаль

«Газпром» наращивает поставки газа в КНР

Нефтегазовая вертикальвчера в 06:33
Финмаркет

«Газпром обсудил» с CNPC увеличение поставок по «Силе Сибири»

Финмаркетвчера в 05:17

Книга Обамы в первый день продаж установила рекорд в США и Канаде

Книга написана в жанре автобиографических мемуаров и рассказывает читателю о политиках, с которыми встречался Барак Обама в период своего правления, о чувствах и ощущениях, вызванными этими встречами.
Книга Обамы в первый день продаж установила рекорд в США и Канаде
FBM.ru19 ноября в 10:13

Додон назвал ошибкой заявление Санду о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

Ранее Санду заявила, что надеется на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией, а также мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев.
Газета.Ru19:39

Die Welt предрекла «решающую схватку» за «Северный поток — 2»

Германия пыталась "задобрить" США в вопросе строительства трубопровода "Северный поток — 2", начав строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ), однако сейчас эти работы застопорились, в связи с чем грядет "решающая схватка" за российский газопровод, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новостивчера в 20:51

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Мосбирже растут более чем на 3%

Акции авиакомпании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже растут на 3,26% к отметке закрытия предыдущей сессии, в моменте достигая 69,7 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС18 ноября в 07:39

Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, опередив своих соотечественниц Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, упавшую при попытке исполнить тройной аксель.
Газета.Ruвчера в 14:14