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«Газпром» объяснил остановку «Северного потока» угрозой взрыва

Там уточнили, что произошла «утечка масла с примесью герметизирующего состава по клеммным разъемам датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления».
РБК
Дальнейшая эксплуатация агрегата могла создать угрозу взрыва, говорится в сообщении
 в Telegram-канале компании.
Lenta.ru
Как отмечается, «рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла — около 288 градусов».
BFM.ru
В начале сентября «Газпром» объявил о полной приостановке работы единственной оставшейся газовой турбины на станции «Портовая» на неопределенный срок из-за выявленных дефектов.
Lenta.ru

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