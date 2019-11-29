В третьем квартале избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет. Однако с наступлением сезона зимних отборов рынок газа пришел в более сбалансированное положение, что привело к росту спотовых цен в октябре-ноябре.

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Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

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