Энергетика
РБК«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе
В третьем квартале избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет. Однако с наступлением сезона зимних отборов рынок газа пришел в более сбалансированное положение, что привело к росту спотовых цен в октябре-ноябре.
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Происшествия
В Вологде присяжные оправдали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
Коллегия присяжных Вологодского городского суда провозгласила оправдательный вердикт в отношении Романа Крюкова, обвиняемого в убийстве жены, сообщает объединённая пресс-служба судов Вологды.
Финансы
Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк
По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Политика
Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой.
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Происшествия
В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские»
В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские», в которую входили свыше 250 человек.
Футбол
Пике о 3:0 с «Реалом» в прошлом сезоне: «Уже не весело так побеждать здесь»
Недавно вышел документальный фильм от Rakuten Tv про прошлый сезон "Барселоны".
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Происшествия
На Урале коллектор забрал машину должницы вместе со спящим ребенком
В Екатеринбурге сотрудник микрокредитной организации забрал автомобиль должницы вместе с трехлетним ребенком, который спал в салоне.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Гаджеты
Apple начнёт с iPhone, а Samsung и Xiaomi присоединятся к тренду
По словам источника, компании Apple, Samsung и Xiaomi рассматривают возможность комплектации своих новых смартфонов «полностью беспроводными» стереонаушниками в 2020 году.
Политика
В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи «Мотор Сич»
Государственный концерн "Укроборонпром" рискует попасть в антироссийский санкционный список США в случае продажи завода "Мотор Сич" китайским компаниям, которые сотрудничали с холдингом "Вертолетами России", заявил в пятницу Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Экономика
В Тульской области построят никотиновый завод
Никотиновый завод появится в Узловой.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Происшествия
Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом
Cкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом. Об этом сообщается на странице в Twitter столичной полиции.
Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Культура
Новый сезон «Симпсонов» может стать последним
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 2020 года
Для снижения социальной напряжённости из-за чрезмерной закредитованности жителей России с 1 января 2020 года предлагается объявить кредитную амнистию.
Автоспорт
Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.
Происшествия
Следком разберется в ситуации с отравлением студентов в Петрозаводске
Минздрав Карелии исключил из возможных причин болезни пищевое отравление и ротавирусную инфекцию.
Общество
На Кубани объявили экстренное предупреждение о сильных осадках
Главное управления МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми в регионе неблагоприятными погодными условиями.
Футбол
Мальме — Динамо (Киев) 4:3
Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
Происшествия
СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.