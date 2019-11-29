Энергетика

РБКРБК«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе

В третьем квартале избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет. Однако с наступлением сезона зимних отборов рынок газа пришел в более сбалансированное положение, что привело к росту спотовых цен в октябре-ноябре.
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«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе

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Потери «Газпрома», продажа «Трансконтейнера»: 5 важных событий недели

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«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе

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У «Газпрома» проблемы с продажей газа в Европу

Ruposters.ru05:55

«Газпром» к избытку газа готов

OilCapital.ru27 ноября в 04:48
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
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Перевозчики мусора заявили об уходе с новосибирского рынка

Тайга.инфо вчера в 21:28
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Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»

Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
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Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

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Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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Судно с россиянами на борту задержано в Британии

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
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Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах

Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
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Все трое пострадавших при нападении на улице Гроте-Маркт в Гааге, Нидерланды, являются несовершеннолетними.
Lenta.ru 19:03
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Между прочим, Бузова часто обращает внимание на то, что делает Бородина.
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На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
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Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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В Пермском крае возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" после того, как в пятницу вечером стая бездомных собак напала на ребенка.
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Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
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РБК вчера в 03:14
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru 11:16
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В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ вчера в 05:46
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Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 05:14
Футбол

10 игроков «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Из-за болезни не смогут сыграть почти все футболисты центра поля. Матч «Сочи» с «Оренбургом» состоится в воскресенье, 1 декабря.
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Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
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Здоровье

Учёные назвали безопасную для мужчин и женщин суточную дозу алкоголя

По мнению исследователей, мужчинам не принесут вреда 24 грамма чистого алкоголя в день, женщинам — ровно вдвое меньше.
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Шоу-бизнес

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Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
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Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела

Экстрадиция подозреваемого по уголовному делу из Японии в Россию состоялась впервые, указывается в сообщении.
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Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта

Телепрограмма вчера в 17:29
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