Энергетика
РБК«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе
В третьем квартале избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет. Однако с наступлением сезона зимних отборов рынок газа пришел в более сбалансированное положение, что привело к росту спотовых цен в октябре-ноябре.
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Транспорт
В Петербурге могут ввести платный въезд в центр города
Предлагается расширить зону парковки и сделать платный въезд в центр.
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Политика
Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан
Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Политика
Наблюдатели от России смогут участвовать в заседании суда по MH17
Наблюдатели от России и других стран смогут принять участие в судебном заседании по крушению малайзийского Boeing MH17.
Футбол
Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
Футбол
РПЛ может быть расширена до 24 команд
В случае, если решение будет принято, то на первом этапе чемпионата клубы будут поделены на две группы по 12 команд.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Единоборства
РЕН ТВ покажет бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Александр Емельяненко Показывать состязание в режиме реального времени будет РЕН ТВ, который впервые с 2001 года вернет в сетку вещания спортивную программу.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма
«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Украинская поп-группа «Время и Стекло» появилась девять лет назад, выпустила два альбома.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Автоспорт
Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Футбол
Дембеле получил травму бедра и пропустит больше месяца
Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит пять недель из-за травмы, полученной в матче Лиги Чемпионов против «Боруссии».
Игры
Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV
Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Футбол
Новый исполнительный директор АПЛ уволился до вступления в должность
Дэвид Пемсел покинул пост исполнительного директора Английской премьер-лиг (АПЛ) до того, как официально приступил к исполнению обязанностей.
Экономика
Темпы падения рекламных доходов «Газпром-Медиа» резко замедлились
По итогам девяти месяцев 2019 года рекламные доходы медиахолдинга уменьшились на 5%, до 49 млрд руб.
Политика
Кабмин распорядился создать общенациональный энциклопедический портал
Правительство постановило создать общенациональный интерактивный энциклопедический словарь.
Технологии
В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют
Использование квантовых компьютеров, способных расшифровывать ноды (узлы сетей блокчейна) для добычи криптовалют, поставит под удар этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик.
Наука
Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью
Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.