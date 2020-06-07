Энергетика

Газета.RuГазета.RuГазпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей

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ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД), передает "Интерфакс". Речь идет о поставке 1,279 млн тонн в 2021 и 2022 году. Цена закупки - 98,402 млрд руб.
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Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей

Газета.Ru03:20

«Газпром» объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

Интерфакс02:50
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