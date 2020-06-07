Энергетика
Газета.RuГазпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей
ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД), передает "Интерфакс". Речь идет о поставке 1,279 млн тонн в 2021 и 2022 году. Цена закупки - 98,402 млрд руб.
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
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В Пермском крае выявили 56 случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь вчера в 03:49
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
ТАСС 03:37
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 05 июня в 02:56
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
Илья Азар вышел из спецприемника
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
Здоровье
В Японии предупредили о второй волне коронавируса
По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста вчера в 04:30
Футбол
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
Вести.Ru вчера в 03:50
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне
Стало известно, где пройдут решающие поединки нынешнего сезона Лиги чемпионов.
Vprognoze.ru 03:00
Общество
Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска
Как стало известно, об отмене пропускного режима столичные власти могут объявить в понедельник, 8 июня.
Lenta.ru 04:00
Общество
В России зафиксированы 8984 новых случая коронавируса
В России зафиксированы 8984 новых случая коронавируса в 84 регионах.
BFM.ru 03:45
Происшествия
Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Kursk.com вчера в 09:08
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Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Единоборства
Стерлинг победил Сэндхагена на UFC 250 и может сразиться с Яном
Американец Алджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) удушающим приемом победил соотечественника Кори Сэндхагена.
Спорт-Экспресс 00:26
Общество
В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса
RT на русском 02:44
Происшествия
Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске
Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
Сиб.фм 01:50
Общество
В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 134 летальных случая среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:38
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
О появившихся в русском языке новых словах рассказал «Яндекс»
«Яндекс» рассказал, какие новые слова появились в русском языке.
Псковское агентство информации вчера в 09:36
Общество
Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.
Новый Севастополь 03:07
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
На набережной в Уфе провалился грунт
В Уфе на проезжей части Набережной реки Белой, в районе Бельского моста, произошёл провал грунта, сообщили в столичном управлении гражданской защиты.
Аргументы и Факты - Уфа 00:36
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44