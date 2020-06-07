ООО «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в корпоративной практике «Газпрома» закупке труб большого диаметра (ТБД) одним лотом. Как сообщает в воскресенье, 7 июня, «Интерфакс», поставка объемом в 1,279 млн т запланирована на 2021 и 2022 год. Предельная закупочная цена — 98,402 млрд рублей.

«Газпром» объявил о рекордной закупке труб почти на 100 млрд рублей

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