Энергетика

ИзвестияИзвестия«Газпром» объявил о рекордной закупке труб почти на 100 млрд рублей

ООО «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в корпоративной практике «Газпрома» закупке труб большого диаметра (ТБД) одним лотом. Как сообщает в воскресенье, 7 июня, «Интерфакс», поставка объемом в 1,279 млн т запланирована на 2021 и 2022 год. Предельная закупочная цена — 98,402 млрд рублей.
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«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб - 1,3 млн тонн на 100 млрд рублей

Интерфакс00:42

Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 03:20

Стало известно о рекордной закупке «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 06:13

«Газпром» закупит трубы большого диаметра почти на 100 млрд рублей

ТАССвчера в 05:32

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

РИА Новостивчера в 04:33

«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб

News.ruвчера в 04:14

«Газпром» объявил тендер на поставку труб на 98 млрд рублей

RT на русскомвчера в 09:07
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
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Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
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Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250

Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
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Общество

В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «РусХимАльянс».
РБК 14:26
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
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Армия и оружие

Истребители-бомбардировщики США смогут применять атомные бомбы

Американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle прошел испытания на возможность применения атомной бомбы B61-12.
ТАСС 13:19
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06 июня в 05:16
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Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
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Политика

В России появится единый регистр сведений о гражданах

В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:59
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Политика

Путин присвоил Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки»

Академик РАН, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, Талия Хабриева получила почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ".
Российская газета 13:25
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Общество

Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают

Пропускной режим для предприятий тоже снимут. Начнут работать непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м.
Труд (Клинцовский район) 13:23
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Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
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Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

ToDay News Ufa 09:15
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Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru 10:37
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Происшествия

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

RT на русском 12:13
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Происшествия

В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери

В Элисте обнаружены тела женщины и трех ее малолетних детей.
Российская газета 12:55
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Шоу-бизнес

Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир

Слово и Дело 12:50
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Общество

СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
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Политика

Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США

Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре на юге России

В отдельных регионах юга России в период с 8 по 13 июня температура воздуха поднимется до +42 градусов.
REGNUM 14:23
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Экономика

Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники

Президент России поручил правительству выделить из госказны в этом году 2 млрд рублей на субсидии производителям сельхозтехники.
Российская газета 13:15
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Общество

Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
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