Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
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с чего всё началось

«Газпром» объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории корпоративных практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД) - одним лотом сразу на сотню миллиардов рублей. Это первая крупная закупка труб с начала реформы закупочного блока и перевода его в подчинение зампреда Олега Аксютина.
Интерфакс02:50

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«Газпром» закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей

Российская газета07:38

Стало известно о рекордной закупке «Газпрома»

Lenta.ru06:13

«Газпром» объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

Интерфакс02:50

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

РИА Новости04:33

«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб

News.ru04:14

Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей

Газета.Ru03:20

«Газпром» закупит трубы большого диаметр на почти 100 млрд рублей

ТАСС05:32
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
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Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

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Общество

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания МВД в Москве, сообщает «Новая газета».
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Религия

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МЧС предупредило москвичей о грозе

РБК 08:17
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Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Музыка

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Газета.Ru 05 июня в 11:07
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Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
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Шоу-бизнес

Адвокат Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова

Адвокат Сергей Жорин объяснил исчезновение музыканта Бари Алибасова в канун его дня рождения.
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РИА Новости 05 июня в 02:56
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Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
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Политика

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
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В России продлили срок подачи документов в колледжи

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
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Здоровье

На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
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В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

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Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей

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Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

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Евсеев: «К кому-то утром приходят белочки, а к „Уфе“ — люди в белом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об очередной, четвертой сдаче командой тестов на коронавирус.
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Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
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Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

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