Энергетика
REGNUM«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Речь идет о поставке 1,279 млн тонн труб в 2021 и 2022 годах. Предельная цена закупки — 98,402 млрд рублей. Средняя цена тонны труб большого диаметра в данном тендере складывается на уровне 76,934 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить345
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Армия и оружие
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет «Рокот» без Украины
Центр Хруничева (входит в Роскосмос) возобновляет программу производства легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ), рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:06
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Шоу-бизнес
Полуголая Седокова опубликовала «горячее» фото из ванной
Известная певица и телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала очередное "горячее" фото, заставив поклонников писать восторженные комменты.
Российский Диалог 05:27
Наука
Ученые СПбГУ разработали модель мозга динозавра в 3D
Российским экспертом удалось создать первую детальную виртуальную трехмерную копию кровеносных сосудов головы и мозга анкилозавра.
Evo-rus.com вчера в 02:51
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
RT на русском 11:15
Политика
На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
Здоровье
Резервные 600 коек для больных COVID-19 развернут в Забайкалье
Минздрав края принял решение развернуть резервные 600 коек в регионе, сообщили 6 июня в пресс-службе министерства.
Московский Комсомолец Чита вчера в 02:58
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер.
Москва 24 вчера в 12:38
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
Власти Забайкалья продлили ограничительные меры до 14 июня из-за коронавируса
Правительство Забайкальского края продлило до 14 июня ограничительные меры, введенные из-за распространения в регионе коронавируса, сообщается в воскресенье на официальном портале края.
ТАСС 10:10
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Футбол
Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 14:18
Общество
Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда
Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
ТАСС 17:59
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости 19:31
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета 13:22
Авто
Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор
Jeep представил обновленный компактный кроссовер Compass для европейского рынка, выпуск которого перенесли из Мексики в Италию Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем.
MotorPage.Ru 05 июня в 09:41
Происшествия
Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских
Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.
Известия 19:24
Происшествия
Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда
Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
Российская газета 19:07
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавят персонажей других рас
Российская газета 10:16
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
РИА Новости 12:03
Космос
Китай разработает новую ракету-носитель
Разработку твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11А» намерены начать в ближайшее время китайские инженеры, 5 июня сообщили в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.
ИА Красная Весна 05 июня в 10:28
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 13:43
Политика
Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании
Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании Мосгоризбирком разработал и внес в столичный парламент законопроект о параметрах дистанционного электронного голосования на выборах в городские органы власти и органы местного самоуправления.
Коммерсантъ 17:55
Общество
На побережье Луизианы и Флориды обрушился шторм «Кристобаль»
В США на побережье штатов Луизиана и Флорида обрушился тропический шторм "Кристобаль".
РЕН ТВ 20:07
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Футбол
Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА
Вести.Ru 10:35