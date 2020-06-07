Энергетика

REGNUMREGNUM«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей

Речь идет о поставке 1,279 млн тонн труб в 2021 и 2022 годах. Предельная цена закупки — 98,402 млрд рублей. Средняя цена тонны труб большого диаметра в данном тендере складывается на уровне 76,934 тыс. рублей.
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«Газпром» объявил тендер на поставку труб на 98 млрд рублей

RT на русском09:07

Стало известно о рекордной закупке «Газпрома»

Lenta.ru06:13

Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей

Газета.Ru03:20

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«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб

News.ru04:14

«Газпром» закупит трубы большого диаметра почти на 100 млрд рублей

ТАСС05:32

«Газпром» объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

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ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

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Известная певица и телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала очередное "горячее" фото, заставив поклонников писать восторженные комменты.
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В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины

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На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
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Резервные 600 коек для больных COVID-19 развернут в Забайкалье

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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Общество

Власти Забайкалья продлили ограничительные меры до 14 июня из-за коронавируса

Правительство Забайкальского края продлило до 14 июня ограничительные меры, введенные из-за распространения в регионе коронавируса, сообщается в воскресенье на официальном портале края.
ТАСС 10:10
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
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Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
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Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор

Jeep представил обновленный компактный кроссовер Compass для европейского рынка, выпуск которого перенесли из Мексики в Италию Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем.
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Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда

Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
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В российский мультсериал «Царевны» добавят персонажей других рас

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«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

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Китай разработает новую ракету-носитель

Разработку твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11А» намерены начать в ближайшее время китайские инженеры, 5 июня сообщили в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.
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