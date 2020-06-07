Речь идет о поставке 1,279 млн тонн труб в 2021 и 2022 годах. Предельная цена закупки — 98,402 млрд рублей. Средняя цена тонны труб большого диаметра в данном тендере складывается на уровне 76,934 тыс. рублей.

«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей

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