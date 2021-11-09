Недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о планах концерна полностью закончить закачку газа в подземные хранилища в России 8 ноября, а затем начать заполнять свои ПХГ в Европе — прежде всего в Германии и Австрии.
Причиной приостановки выплаты пенсионных начислений могут стать несоответствия справок, заявила в эфире "Дума ТВ" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.