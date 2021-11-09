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«Газпром» объявил о начале выполнения плана закачки газа в пять ПХГ в Европе

"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, сообщил концерн.
Интерфакс
Определены объемы и маршруты транспортировки газа, - сообщает
 компания.
Inc-news.ru
Недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о планах концерна полностью закончить закачку газа в подземные хранилища в России 8 ноября, а затем начать заполнять свои ПХГ в Европе — прежде всего в Германии и Австрии.
OilCapital.ru
В свою очередь, Миллер отмечал, что объем российского газа в европейских подземных хранилищах в конце октября был «незначительным» и составлял менее 190 тыс. куб. м.
РБК

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