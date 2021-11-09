"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, сообщил концерн. "Определены объемы и маршруты транспортировки газа", - также говорится в кратком заявлении российской компании.

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