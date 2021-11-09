"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, сообщил концерн. "Определены объемы и маршруты транспортировки газа", - также говорится в кратком заявлении российской компании.В источнике
Заводской районный суд Саратова во вторник оштрафовал на 1 тысячу рублей депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, на которого полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба обкома партии в Telegram-канале.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об очередном продлении заморозки индексации размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.
Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.
Как правильно распоряжаться деньгами и как защитить сбережения от инфляции, которая уже достигла 8% и может пробить планку в 10%, рассказал «Росбалту» финансовый консультант, генеральный директор компании «Личный Капитал» Владимир Савенок.