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«Газпром» объявил о начале выполнения плана закачки газа в пять ПХГ в Европе

"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, сообщил концерн. "Определены объемы и маршруты транспортировки газа", - также говорится в кратком заявлении российской компании.В источнике

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«Газпром» начал закачку газа в европейские хранилища
Forbesвчера в 05:31
«Газпром» утвердил и начал релизацию плана закачки газа на ноябрь в пять европейских ПХГ
ПРАЙМвчера в 04:17
«Газпром» начал выполнять поручение Путина по помощи Европе
Рамблервчера в 04:37
«Газпром» приступил к выполнению плана по закачке газа в европейские ПХГ
Экономика сегоднявчера в 04:45
«Газпром» начал выполнять план по закачке газа в пять хранилищ
РЕН ТВвчера в 04:16
«Газпром» утвердил и начал выполнять план по закачке газа в пять европейских хранилищ
Известиявчера в 04:59
«Газпром» утвердил и начал выполнять план по закачке газа в пять европейских хранилищ
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