The Telegraph: в Великобритании обвинили Путина в «новой низости» в отношении ЕС

Авторы статьи в популярном британском издании The Telegraph пишут о том, что глава российского государства Владимир Путин с одобрением наблюдает за происходящим на белорусской границе, а также пользуется случаем атаковать Европу, передает solenka.info со ссылкой на портал ИноСМИ.