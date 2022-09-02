Lenta.ru«Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» до устранения поломки двигателя«Газпром» полностью остановил работу газопровода «Северный поток» до устранения неисправности единственного рабочего двигателя.Lenta.ruС 11 по 21 июля Россия полностью прекращала поставки газа по «Северному потоку» на время техобслуживания.ForbesДо остановки единственной турбины «Северный поток» прокачивал 33 млн кубометров газа в сутки.Комсомольская правдаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналНТВЛенТВ24Smotrim.ruРидусREGNUMRZN.infoВестник КавказаПрофильРБКГазета.RuРамблерНТВRuBaltic.RuИзвестияNewsFrolYakutsk.ruЦарьградКапитал страныKu.lifeМИР 24НИА СамараПодробнее о событииСкачок цен на газ привёл к закрытию предприятий в ЕвропеТВ Центр05:57Временно приостановлены поставки газа по «Северному потоку»МедиаКорСеть31 августа в 12:37«Газпром» заявил о полной остановке «Северного потока»Интерфаксвчера в 12:30«Газпром» полностью остановил прокачку газа по «Северному потоку» на неопределенный срокРоссийская газетавчера в 13:17Почему приостановлена работа российского трубопроводаКоммерсантъ FM05:01В «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку» в связи с ремонтомПервый канал31 августа в 11:18На недельке, до 2-го. Газпром приостановил работу «Северного потока»Радио Sputnik31 августа в 09:41Показать ещёОценить7,7KПоделиться