Энергетика
РИА Новости«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
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с чего всё началось
ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории корпоративных практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД) - одним лотом сразу на сотню миллиардов рублей. Это первая крупная закупка труб с начала реформы закупочного блока и перевода его в подчинение зампреда Олега Аксютина.Интерфакс02:50
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