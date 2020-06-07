Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
Читать в источнике
Комментировать65
с чего всё началось

«Газпром» объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории корпоративных практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД) - одним лотом сразу на сотню миллиардов рублей. Это первая крупная закупка труб с начала реформы закупочного блока и перевода его в подчинение зампреда Олега Аксютина.
Интерфакс02:50

Подробнее о событии

«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей

REGNUM06:55

Стало известно о рекордной закупке «Газпрома»

Lenta.ru06:13

Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей

Газета.Ru03:20

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

РИА Новости04:33

«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб

News.ru04:14

«Газпром» закупит трубы большого диаметра на рекордные 100 млрд рублей

ТАСС05:32

«Газпром» объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

Интерфакс02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Шоу-бизнес

В Москве простились с Михаилом Кокшеновым

РИА Новости 06:38
7
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

По данным издания, Скрипали получили от властей Великобритании материальную помощь и документы с новыми именами.
Lenta.ru 06:39
125
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
821
Кино

Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
9
Шоу-бизнес

На критику Валерии ответил Сергей Шнуров

Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
95
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

РИА Новости вчера в 20:48
35
Шоу-бизнес

Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске

Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
Bimru.ru 04 июня в 09:31
37
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
880
Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
55
Общество

Журналист Азар вышел на свободу

Газета.Ru 05:53
70
Происшествия

В ДНР на двух шахтах произошли ЧП

Интерфакс 04:18
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
134
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
3
Происшествия

Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
15
Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
101
Политика

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
4,3K
Футбол

Москва проиграла борьбу за проведение решающих матчей Лиги чемпионов

Помимо столицы Португалии на проведения финального мини-турнира претендовала Москва.
ГЛАС.RU вчера в 20:09
Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

Газета.Ru вчера в 20:38
1,6K
Футбол

ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер

«Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.
Евро-футбол.ру вчера в 15:45
Здоровье

Назван самый опасный для здоровья суп

Самым опасным супом для людей, которые страдают болезнями сердца, ожирением и гипертонией, является солянка.
Профиль 05 июня в 03:55
71
Авто

«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
251
Общество

У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус

У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
3
Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
241
Экономика

Подготовку к строительству моста на остров Елены начинают в Приморье

Председатель правительства Приморья Вера Щербина подписала постановление о выделении средств на подготовку обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита в рамках первого этапа строительства "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД).
PrimaMedia.ru 04:40
8
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
43
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске

Решение об участии других государств в ликвидации последствий ЧС в Норильске принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
РИА Новости 02:53
767
Здоровье

Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры.
Live24 06:13
Армия и оружие

Глава Минобороны Польши открыл учения по переброске войск США в Европу

Польские войска ни на минуту не утратили своей боевой готовности, заявил министр, открывая учения на Дравском полигоне, расположенном на северо-западе страны.
ПолитРоссия вчера в 12:04
30
Общество

За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета 03:35
211
Авто

В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире

Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное