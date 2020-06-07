Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
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с чего всё началось

«Газпром» объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории корпоративных практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД) - одним лотом сразу на сотню миллиардов рублей. Это первая крупная закупка труб с начала реформы закупочного блока и перевода его в подчинение зампреда Олега Аксютина.
Интерфакс02:50

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«Газпром» закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей

Российская газета07:38

Стало известно о рекордной закупке «Газпрома»

Lenta.ru06:13

«Газпром» объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

Интерфакс02:50

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

РИА Новости04:33

«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб

News.ru04:14

Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей

Газета.Ru03:20

«Газпром» закупит трубы большого диаметр почти на 100 млрд рублей

ТАСС05:32
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В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Коммерсантъ 08:22
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В России продлили срок подачи документов в колледжи

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
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Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

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Общество

Минздрав: ограничения по коронавирусу будут снимать, но возможна «турбулентность»

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Вести.Ru 06:15
Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Происшествия

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Вести.Ru вчера в 07:12
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Здоровье

Почти лидер: Украина заняла второе место по онкозаболеваниям в Европе

В Международный день людей, переболевших раком, Центр общественного здоровья Минздрава Украины заявил, что «незалежная» занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.
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Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
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Общество

Джоан Роулинг обвинили в трансофобии

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Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания

Фрегат «Адмирал флота Касатонов», который станет первым боевым кораблем проекта 22350 в составе российского флота, завершил заключительную часть морских испытаний и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге.
Профиль вчера в 15:30
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Общество

Гинеколог Абаева назвала лучшее время для рождения первого ребенка

Первая беременность и роды у женщины проходят лучше в раннем репродуктивном возрасте, объяснила врач-гениколог Юлиана Абаева.
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Футбол

«Белшина» — «Динамо Минск». Прогноз: Кучук и Шитов помогут зайти коэффициенту 3.50

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Динамо Минск» Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 7 июня «Белшина» — «Динамо Минск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.
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Общество

Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста

Специальный корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве на Петровке.
РБК 03:48
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Происшествия

В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
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Наука

В «режим сжигания жира» может переключаться организм человека

Специалисты выдвинули версию, согласно которой организм человека переходит в «режим сжигания жира», когда физические нагрузки на него достигают 60% от максимального ритма работы человеческого сердца.
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Известия 08:23
Происшествия

Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован

Авария на нефтяной скважине на севере Иркутской области ликвидирована.
Российская газета 09:02
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Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
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