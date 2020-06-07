Энергетика
РИА Новости«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
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с чего всё началось
ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории корпоративных практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД) - одним лотом сразу на сотню миллиардов рублей. Это первая крупная закупка труб с начала реформы закупочного блока и перевода его в подчинение зампреда Олега Аксютина.Интерфакс02:50
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Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
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Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
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Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
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Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
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Бразильский футболист Вагнер Лав заявил, что расскажет о своем будущем клубе на предстоящей неделе.
РИА Новости 11:19
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Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
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Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
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Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги
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Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
RT на русском 11:15
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Энергетика
Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении
Нефтяная промышленность в Ливии была фактически остановлена, в стране закрылись крупнейшие месторождения, такие как Эш-Шарара и Эль-Филь.
News.ru 09:52
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Наука
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На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
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Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Происшествия
В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
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Фаулер: «Не думаю, что Вернер достаточно хорош для „Ливерпуля“»
Бывший форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер оценил уровень нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера, которым интересуется мерсисайдский клуб.
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Православные верующие отмечают День Святой Троицы
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"Челси" все еще хочет подписать вратаря на место Кепы Аррисабалаги, игра которого не устраивает наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда.
Soccer.ru 11:33
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В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
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Турция с 10 июня возобновит международное авиасообщение
Внутренние перелёты возобновлены 1 июня. Авиасообщение с Россией может быть восстановлено с середины июля, полагают турецкие власти.
News.ru 04 июня в 10:59
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У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок
Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru 08:59
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NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
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РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропускной режим
С 14 июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru 05:07