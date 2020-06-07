Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
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с чего всё началось

«Газпром» объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории корпоративных практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД) - одним лотом сразу на сотню миллиардов рублей. Это первая крупная закупка труб с начала реформы закупочного блока и перевода его в подчинение зампреда Олега Аксютина.
Интерфакс02:50

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«Газпром» объявил тендер на поставку труб на 98 млрд рублей

RT на русском09:07

Стало известно о рекордной закупке «Газпрома»

Lenta.ru06:13

Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей

Газета.Ru03:20

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

РИА Новости04:33

«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб

News.ru04:14

«Газпром» закупит трубы большого диаметра почти на 100 млрд рублей

ТАСС05:32

«Газпром» объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

Интерфакс02:50
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
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Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Футбол

Вагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубе

Бразильский футболист Вагнер Лав заявил, что расскажет о своем будущем клубе на предстоящей неделе.
РИА Новости 11:19
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Общество

Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
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Кино

Михаил Кокшенов умер от коронавируса

Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
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Политика

Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
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Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,7K
Происшествия

В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины

RT на русском 11:15
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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Энергетика

Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении

Нефтяная промышленность в Ливии была фактически остановлена, в стране закрылись крупнейшие месторождения, такие как Эш-Шарара и Эль-Филь.
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Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Наука

На Земле выявлено место с самым чистым воздухом

На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:29
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Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
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Футбол

«Локомотив» и «Динамо» 7 июня проведут товарищеский матч

RT на русском 09:11
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые изображения и дата выхода

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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
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Футбол

Фаулер: «Не думаю, что Вернер достаточно хорош для „Ливерпуля“»

Бывший форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер оценил уровень нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера, которым интересуется мерсисайдский клуб.
Sport.ru 04:58
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Газета.Ru вчера в 22:53
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Футбол

«Челси» может заменить Кепу на турецкого голкипера

"Челси" все еще хочет подписать вратаря на место Кепы Аррисабалаги, игра которого не устраивает наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда.
Soccer.ru 11:33
Общество

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
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Политика

Турция с 10 июня возобновит международное авиасообщение

Внутренние перелёты возобновлены 1 июня. Авиасообщение с Россией может быть восстановлено с середины июля, полагают турецкие власти.
News.ru 04 июня в 10:59
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Спорт

У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru 08:59
Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропускной режим

С 14 июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru 05:07
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