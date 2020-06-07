Энергетика
РИА Новости«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
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Общество
Режим самоизоляции продлили в Забайкалье ещё на неделю
Режим самоизоляции в Забайкалье действует с 31 марта.
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В Нью-Йорке отменили комендантский час
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РИА Новости 09:15
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Общество
Главный раввин России заразился коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
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Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K
Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru 05 июня в 20:02
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
Общество
«Резонансные скандалы»: глава ЦИК объяснила санкции против Петербурга
Запрет на проведение в Петербурге электронного голосования по Конституции обусловлен опасностью технических сбоев и недоверием граждан к Горизбиркому в связи с резонансными скандалами на последних выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
DP.RU 09:22
Экономика
Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Футбол
Лено: «„Бавария“ — уже чемпион, как и всегда. Скучно и грустно»
Напомним, что "Бавария" обыграла "Байер" в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
Soccer.ru 09:28
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
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Кино
Юрий Стоянов рассказал, как сыграл в «Брате 2»
В интервью программе «Индустрия кино» актёр Юрий Стоянов рассказал, зачем Алексей Балабанов позвал его озвучить таксиста и объяснил, что такое «добавить Одессы».
Фильм Про 05 июня в 10:59
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM вчера в 04:23
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Происшествия
Над Петербургом кружат самолёты и не могут сесть в Пулково
Как минимум пять самолётов не могут приземлиться в петербургском аэропорту Пулково в ночь на 7 июня.
Фонтанка.Ру вчера в 16:14
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00