Энергетика
РИА Новости«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
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Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Политика
Премьер Польши надеется на рост военного контингента США в государстве
Польша рассчитывает на усиление американского военного контингента в республике, однако решение остается за президентом США Дональдом Трампом, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Экономика сегодня вчера в 07:25
Общество
Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы
Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
Кино
Режиссеру «Фантастической четверки» не дали сделать Сью Сторм чернокожей
Режиссер экранизации комиксов "Фантастическая четверка" Джошуа Транк хотел доверить роль Сью Сторм чернокожей актрисе, однако студия 20th Century Fox не позволила ему это сделать.
Kinonews.ru 04:43
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
Toyota рассмотрит возможность выпуска нового рамного внедорожника в ретро-стиле, если на такие автомобили будет спрос.
Автоновости дня вчера в 16:44
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 05 июня в 13:27
Технологии
Новое расследование: в Китае давно знали о заразности смертельного коронавируса
Появились новые данные о том, что китайские ученые знали, что вирус смертельно опасен и «заразен» до того, как официальные лица страны сообщили миру о «загадочной» вспышке.
Московский Комсомолец 04:01
Общество
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
Общество
Илья Азар вышел из спецприемника
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
Происшествия
В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО
REGNUM вчера в 11:08
Общество
В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
Общество
Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте
Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве составляет 5 миллионов человек, несмотря на открытие торговых центров, городу удается сохранить положительную динамику по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:37
Армия и оружие
Reuters: ЧВК Вагнера вербует сирийцев для войны в Ливии на стороне Хафтара
Западное издание, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, утверждает, что в мае российская ЧВК значительно ускорила набор сирийцев для участия в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Военное обозрение 05:45
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Космос
Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом
Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо 05 июня в 09:48
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер вчера в 05:01
Здоровье
Врачи дали рекомендации по ведению здорового образа жизни летом
Врач-диетолог Марина Аплетаева советует отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара в жаркое время года.
ФедералПресс 05:10
Общество
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Наука
Ученые из Самары предложили вариант снижения стоимости авиатоплива
Специалисты провели исследование, расчеты которого доказали возможность использования в качестве авиационного топлива смеси керосина и биотоплива — это этанол, получаемый из возобновляемых источников.
Goroday.ru 04 июня в 04:10
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
Общество
Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 12:57
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Наука
Бывший глава MI6: «Вне всякого сомнения вирус SARS-CoV-2 спроектирован»
Более ранняя версия, с которой познакомились журналисты The Telegraph и на которую как раз ссылается Дирлов, пришла к выводу, что коронавирус должен быть правильно назван «вирусом Ухань», и утверждала, что доказала «вне всякого разумного сомнения, что вирус SARS-CoV-2 спроектирован».
Хайтек+ вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ 04 июня в 14:52
Наука
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере поможет найти темную материю
Природа темной материи остается большой загадкой, и раскрытие ее секретов откроет новую дверь для физики.
ГЛАС.RU вчера в 15:56