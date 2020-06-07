Энергетика
РИА Новости«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
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Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
Еще 196 заражений опасной инфекцией выявлено в Ростовской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05 июня в 07:24
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Общество
Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.
Новый Севастополь 03:07
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Lenta.ru 05 июня в 13:46
Гаджеты
За оригинальными Samsung Galaxy Watch выйдут смарт-часы Galaxy Watch 3
Продукт под каталожным номером SM-R855F получила коммерческое название Galaxy Watch 3. Возможно, вслед за оригинальной моделью Galaxy Watch выйдут сразу Galaxy Watch 3. Сложившаяся ситуация, вероятно, обусловлена желанием южнокорейской компании как можно больше дистанцировать оригинальную модель Galaxy Watch от Galaxy Watch 3 в глазах пользователей.
Anonsens 02:46
Единоборства
Нуньес защитила титул на турнире UFC 250
В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.
Российская газета 03:04
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Общество
Собянин сообщил о росте пассажиропотока на московском транспорте
Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве постепенно растет и сейчас составляет 5 млн человек в сутки.
РБК 03:27
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
Футбол
Защитник «Рубина» заинтересовал московские клубы
Газета.Ru вчера в 18:11
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
Наука
Ученые нашли на Земле место с самым чистым воздухом
NewInform 04:24
Политика
Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 22:49
Политика
Путин поручил создать базу генетических данных в России
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
Наука
Названы виды животных, которые могут исчезнуть в ближайшее время
Мир новостей 01:32
Общество
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество
Комаровский рассказал, что делать переболевшим коронавирусом
Свободная Пресса 02:00
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
Общество
Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы
Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
За последние сутки наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве (1956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317), Свердловской области (240) и Ростовской области (210).
Lenta.ru 03:49
Шоу-бизнес
PR-директор Алибасова заявил о его пропаже
По словам Горожанкина, происходящее внушает ему беспокойство, так как даже в свой день рождения, 6 июня, Алибасов не дал о себе знать.
Известия 04:04
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 05 июня в 10:25