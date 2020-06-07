Энергетика
РИА Новости«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
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Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Летний отпуск отменили 20 процентов россиян
Отменить свой отпуск этим летом из-за продолжающейся пандемии коронавируса решил каждый пятый россиянин.
Российская газета 00:41
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Экономика
В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»
Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАСС 01:03
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 могут получить два вентилятора
Сама видеокарта имеет GeForce RTX 3080 получила плату с V-образным торцом.
The GEEK вчера в 03:17
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины
Власти Новосибирской области в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу с понедельника разрешают возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 00:23
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Футбол
Вагнер Лав сообщил, что определится с новым клубом в понедельник
Российская газета вчера в 16:22
Футбол
«Хоффенхайм» не стал покупать Куртуа из-за его проблем с математикой
Спортивный директор «Фортуны» Луц Пфанненштиль, ранее работавший скаутом «Хоффенхайма», рассказал, почему его экс-клуб в 2010 году не приобрел вратаря Тибо Куртуа, хотя рассматривал такую возмжность.
Sport24.ru вчера в 22:52
Происшествия
В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения
Вести.Ru вчера в 23:10
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
Авто
С 1 июня можно сэкономить на покупке нового автомобиля
Первые покупатели получат автомобили уже 7 июня.С 1 июня программы стали доступны семьям с одним и более несовершеннолетними детьми, медицинским работникам и россиянам, сдавшим прежнее авто в трейд-ин.
Pressa40 05 июня в 06:00
Здоровье
В Томской области больше 20 медиков заразились коронавирусом
"Выплаты получат все без исключения врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой медицинской помощи, которые заразились коронавирусом, исполняя должностные обязанности", - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
ИА 1-Line 01:18
Здоровье
В Чите военные медики начали прием пациентов в полевом госпитале
РИА Новости вчера в 23:52
Общество
Онищенко рассказал о вреде антисептиков
Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться
News.ru вчера в 22:20
Происшествия
Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика в Парголово
Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика, который пришел на детскую площадку, чтобы покачаться на качелях.
Piter.tv 00:05
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цены на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
Общество
19 жителей Карелии заболели коронавирусом
На 7 июня 19 жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки. В тоже время выздоровели 11 пациентов.
АиФ Карелия вчера в 01:43
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51