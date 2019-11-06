с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Общество КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.

Происшествия В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Политика Маас прокомментировал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал неприемлемым решение Ирана начать обогащать уран на объекте в Фордо.

Политика Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Единоборства Отец Хабиба назвал условия боя между Нурмагомедовым и Мэйуэзером Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предложение боксера Флойда Мэйуэзера организовать поединок с его сыном по правилам бокса.

Общество Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.

Экономика Песков заявил, что планов по повышению ставки НДС нет Ранее сообщалось, что повышение ставки НДС в России принесет в бюджет свыше двух триллионов рублей и приведет к рекордному росту доходов казны.

Футбол Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.

Политика В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.

Политика В Госдуму внесут проект об упрощенном получении гражданства Российское правительство внесет в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства РФ.

Армия и оружие The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией, передает РИА "Новости".

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Политика Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Здоровье На Украине подтвержден 21 случай заболевания дифтерией По состоянию на 4 ноября на Украине подтвержден 21 случай заболевания дифтерией, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Общество Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Общество На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России В турецком курортном городке Сиде пропал 25-летний гражданин России – уроженец Сыктывкара, который в последнее время жил в Германии.

Происшествия Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.

Здоровье Совфед придумал, как решить проблему нехватки врачей и учителей Проблему нехватки специалистов в области здравоохранения и образования в российских регионах предложили решить целевым набором.