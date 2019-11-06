Политика
Lenta.ru«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.
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с чего всё началось
Самый принципиальный вопрос — урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», говорится в сообщении пресс-службы российской компании.Известия07:06
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Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Политика
Путин назвал число предотвращенных ФСБ терактов
По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.
ТК Звезда 06:50
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 20 процентов
С начала года EBITDA (прибыль компании до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличилась на 1,5% в рублевом выражении по сравнению с показателем прошлого года - до 1 617 млрд рублей, и на 7,6% в третьем квартале - до 554 млрд рублей.
Комсомольская правда 07:15
Общество
Госдума поддержала проект закона о воссоздании вытрезвителей
Госдума во вторник, 5 ноября приняла в первом чтении проект закона, разрешающего властям регионов создавать вытрезвители, предназначенные для помощи лицам, утратившим способность «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
РБК вчера в 12:10
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Наука
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании турецкими силами безопасности жены ликвидированного главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском 07:10
Общество
Суд отказался запретить систему распознавания лиц в Москве
В Москве Савеловский суд отказался запретить применение в городе технологии видеоидентификации лиц.
Интерфакс 05:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 вчера в 11:24
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры
Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика
Предвыборная кампания официально стартовала в Великобритании
О роспуске законодательного органа премьер-министр Борис Джонсон сегодня проинформировал королеву Елизавету II.
Эхо Москвы 08:30
Общество
Умер генетик Константин Скрябин
Академик РАН Константин Скрябин, один из пионеров в области геномных исследований в СССР и России, умер на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в Академии наук.
РИА Новости 05:23
Происшествия
После дела о «пьяном» мальчике уволился главный судмедэксперт Подмосковья
Главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно уволился по собственному желанию, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в правительстве Московской области.
Газета.Ru 08:42
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Наука
В США разработана генная терапия для борьбы со старением
Учёными из Америки разработан новый метод генной терапии, который позволяет увеличить человеку продолжительность жизни.
Ugpressa.ru вчера в 15:01
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Общество
КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции
Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Происшествия
В Новотроицке задержали первого заместителя главы администрации
5 ноября силовики задержали Артема Липатова, первого заместителя главы Новотроицка.
Оренбургская неделя вчера в 09:28
Политика
Швеции предложили вступить в НАТО из-за российской агрессии
Швеции посоветовали подать заявку на членство в НАТО из-за «агрессивного поведения» России против некоторых ее соседей в ближнем зарубежье.
URA.Ru 01:11
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Экономика
Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии
По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
МедиаКорСеть 04:32
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04