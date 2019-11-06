Политика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.
Читать в источнике
Комментировать105
с чего всё началось
Самый принципиальный вопрос — урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», говорится в сообщении пресс-службы
 российской компании.
Известия07:06

Подробнее о событии

Миллер назвал условия заключения контракта на транзит газа через Украину

РБК07:33

Миллер назвал условия для заключения контракта на транзит газа с Киевом

Известия07:06

Глава «Газпрома» и спецпредставитель Германии обсудили транзит газа через Украину в 2020 году

Finam.Ru05:37

В «Газпроме» назвали условия для нового транзитного контракта с Украиной

ТАСС06:01

Миллер обсудил с представителем ФРГ пакетную сделку с Киевом по газу

Московский Комсомолец06:55

«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

RT на русском06:54

Миллер обсудил с представителем Германии пакетную сделку с Киевом по газу

РИА Новости06:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Происшествия

В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента

Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Политика

Путин назвал число предотвращенных ФСБ терактов

По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.
ТК Звезда 06:50
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 20 процентов

С начала года EBITDA (прибыль компании до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличилась на 1,5% в рублевом выражении по сравнению с показателем прошлого года - до 1 617 млрд рублей, и на 7,6% в третьем квартале - до 554 млрд рублей.
Комсомольская правда 07:15
Общество

Госдума поддержала проект закона о воссоздании вытрезвителей

Госдума во вторник, 5 ноября приняла в первом чтении проект закона, разрешающего властям регионов создавать вытрезвители, предназначенные для помощи лицам, утратившим способность «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
РБК вчера в 12:10
Кино

Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи

Актуальные Новости 02:34
Наука

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании турецкими силами безопасности жены ликвидированного главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском 07:10
Общество

Суд отказался запретить систему распознавания лиц в Москве

В Москве Савеловский суд отказался запретить применение в городе технологии видеоидентификации лиц.
Интерфакс 05:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей

Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 вчера в 11:24
Общество

В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры

Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Шоу-бизнес

Кристен Стюарт призналась, что хотела замуж за Роберта Паттинсона

ОК! 01:32
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика

Предвыборная кампания официально стартовала в Великобритании

О роспуске законодательного органа премьер-министр Борис Джонсон сегодня проинформировал королеву Елизавету II.
Эхо Москвы 08:30
Общество

Умер генетик Константин Скрябин

Академик РАН Константин Скрябин, один из пионеров в области геномных исследований в СССР и России, умер на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в Академии наук.
РИА Новости 05:23
Происшествия

После дела о «пьяном» мальчике уволился главный судмедэксперт Подмосковья

Главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно уволился по собственному желанию, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в правительстве Московской области.
Газета.Ru 08:42
Происшествия

Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск

Газета.Ru 06:07
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Наука

В США разработана генная терапия для борьбы со старением

Учёными из Америки разработан новый метод генной терапии, который позволяет увеличить человеку продолжительность жизни.
Ugpressa.ru вчера в 15:01
Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Общество

КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Происшествия

В Новотроицке задержали первого заместителя главы администрации

5 ноября силовики задержали Артема Липатова, первого заместителя главы Новотроицка.
Оренбургская неделя вчера в 09:28
Политика

Швеции предложили вступить в НАТО из-за российской агрессии

Швеции посоветовали подать заявку на членство в НАТО из-за «агрессивного поведения» России против некоторых ее соседей в ближнем зарубежье.
URA.Ru 01:11
Экономика

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Экономика

Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии

По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
МедиаКорСеть 04:32
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса вчера в 17:09
Происшествия

Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное