с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

Космос Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.

Авто Kia представил концепт нового электрокроссовера Компания KIA представила в Шанхае концепт нового электрического купе-кроссовера Futuron.

Политика На Западе опасаются углубления интеграции России и Белоруссии Усилия по созданию Россией и Белоруссией совместного Союзного государства вызывает тревогу в Европе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Космос Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Здоровье Белоруссия запретила ввоз птицы, овец и коз из ряда регионов России С 7 ноября ограничен ввоз живой птицы, яиц, а также продуктов их переработки, мяса птицы, пуха и пера и другой продукции.

Футбол Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3 Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Общество Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.

Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.

Политика В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Авто Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3 На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.

Общество Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.

Армия и оружие Российские подлодки защитят от ядерного удара Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Футбол В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.

Технологии Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.

Футбол Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого Полузащитник Кейсуке Хонда стал игроком «Витесса». Соглашение 33-летнего японца рассчитано до конца нынешнего сезона.

Гаджеты Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.

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Шоу-бизнес Анджелина Джоли рассказала, что хочет уехать из США Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.

Космос Астрофизики: Вселенная может представлять собой гигантскую петлю Если Вселенная на самом деле представляет собой петлю, то теории, которые описывают эволюцию космоса, являются неверными.