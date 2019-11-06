Политика
Lenta.ru«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.
Читать в источнике
Оценить161
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 20:01, Ашберн
Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС вчера в 17:58
Авто
Kia представил концепт нового электрокроссовера
Компания KIA представила в Шанхае концепт нового электрического купе-кроссовера Futuron.
Автоновости дня вчера в 01:51
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Политика
На Западе опасаются углубления интеграции России и Белоруссии
Усилия по созданию Россией и Белоруссией совместного Союзного государства вызывает тревогу в Европе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
Газета.Ru 14:29
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Здоровье
Белоруссия запретила ввоз птицы, овец и коз из ряда регионов России
С 7 ноября ограничен ввоз живой птицы, яиц, а также продуктов их переработки, мяса птицы, пуха и пера и другой продукции.
Красная весна 12:19
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Общество
Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми
Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Газета.Ru 08:47
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Авто
Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3
На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
Тарантас Ньюс вчера в 02:48
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Армия и оружие
Российские подлодки защитят от ядерного удара
Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Общество
В Хабаровске помогут россиянину, вывезшему троих детей из Швеции
Pravda.Ru вчера в 08:28
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру 16:48
Технологии
Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого
Полузащитник Кейсуке Хонда стал игроком «Витесса». Соглашение 33-летнего японца рассчитано до конца нынешнего сезона.
Sports.ru 09:37
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России
Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
News.ru 06:21
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 16:03
Авто
В Петербурге началось производство нового Toyota RAV4
В среду, 6 ноября, на заводе Toyota в Шушарах запустили производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения.
Автоновости дня 10:04
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала, что хочет уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.
РИА Новости 06:33
Космос
Астрофизики: Вселенная может представлять собой гигантскую петлю
Если Вселенная на самом деле представляет собой петлю, то теории, которые описывают эволюцию космоса, являются неверными.
Pravda.Ru вчера в 07:19
Экономика
В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%
В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Известия 09:39