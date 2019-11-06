с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

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Гаджеты Oppo Reno 3 сможет конкурировать с еще не вышедшим Redmi K30 Эксперты прогноизруют, что устройство сможет конкурировать с еще не вышедшим аппаратом Redmi K30.

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать Напомним, ранее в октябре Владимир Путин рассказал о российском оружии, подобного которому нет у одной страны в мире.

Политика Путин отдельно встретится с президентом Казахстана на форуме в Омске Планируется, что 7 ноября в Омске, где состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

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