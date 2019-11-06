с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

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