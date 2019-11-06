Политика
Lenta.ru«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.
Читать в источнике
Оценить165
с чего всё началось
До заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину необходимо решить «комплекс принципиально важных вопросов», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.РБКвчера в 07:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Миллер обсудил с представителем ФРГ пакетную сделку с Киевом по газу
Московский Комсомолецвчера в 06:55
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 00:32, Ашберн
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости вчера в 07:15
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 17:23
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости вчера в 07:17
Политика
Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой
Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
Газета Metro вчера в 10:13
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru вчера в 02:50
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный вчера в 20:43
Происшествия
В России задержаны 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском вчера в 22:32
Футбол
Роналду забил со штрафного «Локомотиву» уже на третьей минуте
Матч четвёртого тура Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» начался с гола в ворота «железнодорожников».
Евро-футбол.ру вчера в 13:10
Экономика
Эксперты рассказали, как изменились цены на отели в Турции
Высокий сезон в Турции становится длиннее, о чем свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и стоимость номеров, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 22:20
Армия и оружие
Министр обороны Индии заявил о продолжении развития ВТС с Россией
Известия вчера в 14:28
Театры
«Ревизор» возвращается в «Табакерку»
BFM.ru 05 ноября в 09:30
Общество
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 05 ноября в 07:35
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Наука
Красноярские ученые синтезировали сверхпроводники нового типа
Ученые Красноярского научного центра синтезировали полуторный тип сверхпроводников, которые могут применяться в радиоэлектронике, а также в качестве детекторов частиц на ускорителях.
ТАСС 04 ноября в 23:46
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 13:55
Здоровье
В Башкирии в онкодиспансер поступило новое оборудование
Bash.News вчера в 04:14
Происшествия
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек были госпитализированы.
RT на русском вчера в 23:29
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 16:06
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали четыре очка
Sportbox.RU вчера в 22:36
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт вчера в 00:13