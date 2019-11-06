Политика
Lenta.ru«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.
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с чего всё началось
До заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину необходимо решить «комплекс принципиально важных вопросов», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.РБКвчера в 07:33
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Миллер обсудил с представителем ФРГ пакетную сделку с Киевом по газу
Московский Комсомолецвчера в 06:55
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Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
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Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский "Реал".
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С 1 ноября максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке упала на 0,75 п. п. — тогда банк прекратил прием промовклада «Онлайн плюс» со ставкой до 5,75% годовых, и розничные вкладчики могли разместить рубли не более чем под 5%. Также ставки по вкладам в рублях на прошлой неделе снизили пять банков из первой десятки по величине портфеля вкладов населения и еще несколько банков из топ-30.
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Взрыв устройства, установленного на автомобиле Mercedes неизвестным, привел к гибели водителя транспортного средства и ранению двух его пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции 6 ноября, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
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Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, а официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил, что США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
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Олег Ляшко подрался с депутатом Рады
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь".
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
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Авто
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Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
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Бурное застолье закончилось трагедией: подростки до смерти забили 40-летнего хозяина дома, затем в извращенной форме изнасиловали его сожительницу.
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Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
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Модифицировано природой
Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.
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В горных районах Камчатки объявили опасность схода лавин
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
Футбол
«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»
После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.