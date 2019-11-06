Политика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.
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с чего всё началось
До заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину необходимо решить «комплекс принципиально важных вопросов», заявил
 глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБКвчера в 07:33

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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

РИА Новостивчера в 15:58

«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

RT на русскомвчера в 13:27

Глава «Газпрома» и спецпредставитель Германии обсудили транзит газа через Украину в 2020 году

Finam.Ruвчера в 05:37

Миллер назвал условия для заключения контракта на транзит газа с Киевом

Известиявчера в 07:06

В «Газпроме» назвали условия для нового транзитного контракта с Украиной

ТАССвчера в 06:01

Миллер обсудил с представителем ФРГ пакетную сделку с Киевом по газу

Московский Комсомолецвчера в 06:55

Миллер назвал условия заключения контракта на транзит газа через Украину

РБКвчера в 07:33
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Происшествия

В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек были госпитализированы.
RT на русском вчера в 23:29
Происшествия

В СК рассказали, кто стрелял в кемеровского адвоката

В СУ СК РФ по Кемеровской области рассказали, кто стрелял в известного кемеровского адвоката.
Сибдепо 00:01
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Армия и оружие

Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina

Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU 05 ноября в 08:54
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Здоровье

Более 16 тысяч женщин прошли бесплатное обследование молочных желез

В бесплатной акции по профилактике рака груди поучаствовали 16 590 женщин, более 7 тысяч женщин затем отправили на дополнительное обследование и лечение, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Вечерняя Москва вчера в 23:55
Общество

В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru вчера в 10:12
Политика

Владимир Путин раскритиковал министра высшего образования

В ходе заседания Совета по русскому языку Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за ситуации с квотами на филфаках в госвузах.
Рифей-Пермь 05 ноября в 13:02
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе

Самый крупный гонорар за участие в передаче Андрея Малахова выплатили актеру Эммануилу Виторгану.
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Футбол

Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский "Реал".
Газета.Ru вчера в 18:53
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

С 1 ноября максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке упала на 0,75 п. п. — тогда банк прекратил прием промовклада «Онлайн плюс» со ставкой до 5,75% годовых, и розничные вкладчики могли разместить рубли не более чем под 5%. Также ставки по вкладам в рублях на прошлой неделе снизили пять банков из первой десятки по величине портфеля вкладов населения и еще несколько банков из топ-30.
Forbes вчера в 11:41
Здоровье

Минздрав уточнил критерии появления на свет детей

Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета вчера в 16:57
Происшествия

В Киеве подорван автомобиль. Погиб один человек, двое ранены

Взрыв устройства, установленного на автомобиле Mercedes неизвестным, привел к гибели водителя транспортного средства и ранению двух его пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции 6 ноября, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
Красная весна вчера в 18:38
Кино

Сергей Бурунов перевоплотился в Маколея Калкина на постере новогоднего сиквела «Полицейского с Рублёвки»

ИА InterMedia 05 ноября в 06:32
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices 05 ноября в 06:03
Армия и оружие

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, а официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил, что США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 17:52
Политика

Олег Ляшко подрался с депутатом Рады

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь".
РИА Новости вчера в 16:11
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru вчера в 00:33
Происшествия

Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Авто

Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей

В длину новый кроссовер составляет 3 995 мм, а в ширину – 1 695 мм.
AvtoVolgograda.ru вчера в 03:09
Экономика

Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Собеседник 05 ноября в 17:05
Происшествия

Школьники убили безногого инвалида и изнасиловали его сожительницу

Бурное застолье закончилось трагедией: подростки до смерти забили 40-летнего хозяина дома, затем в извращенной форме изнасиловали его сожительницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:47
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Известия вчера в 23:53
Наука

Модифицировано природой

Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.
Наука и жизнь 04 ноября в 23:08
Экономика

Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".
Российская газета 05 ноября в 07:43
Общество

В горных районах Камчатки объявили опасность схода лавин

Росбалт вчера в 22:17
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

Коммерсантъ вчера в 03:04
Футбол

«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
Матч ТВ вчера в 17:01
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