с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Футбол Венгер претендует на пост наставника «Баварии» Основным же претендентом на вакантный пост в "Баварии" является Ральф Рангник.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка 46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.

Происшествия Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

Политика Зеленский: покупку завода «Мотор Сич» со мной никто не обсуждал Ранее News.ru со ссылкой на The Wall Street Journal писал, что основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс может приобрести украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».

Наука Модифицировано природой Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.

Футбол Хонда подписал контракт с «Витессом» «Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.

Общество Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.

Политика Эрдоган обсудил с Зеленским соглашение о свободной торговле «Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией», — говорится в сообщении.

Происшествия Российский паром сел на мель около Стокгольма Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.

Политика МИД РФ предложил США подключить к переговорам по СНВ Европу Комментируя планы США подключить к переговорам о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений Китай, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предложил Вашингтону пойти еще дальше и также пригласить к диалогу Францию и Великобританию.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Технологии Как смартфоны шпионят за своими пользователями Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.

Происшествия Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призналась, что стала жертвой домашнего насилия Бузова стала жертвой насилия, но боялась рассказать об этом В одном из последних интервью в рамках проекта "План Б" Ольга Бузова призналась журналистам, что однажды стала жертвой семейного насилия.

Здоровье Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость Разбор полетов Среди популярных вариантов блюд на завтрак диетологи отметили и так называемый английский завтрак, включающий в себя бекон или жареные сосиски, яичницу-глазунью, тосты и фасоль в томатном соусе.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Футбол Браво пропустил гол после первого же удара в Лиге чемпионов Браво вышел на замену в перерыве и пропустил гол после первого удара по воротам, отыграв всего четыре минуты.

Политика Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Политика Украина заявила, что справится без транзита российского газа На Украине сделали громкое заявление о том, что страна сможет справиться без транзита газа с Россией.

Наука Российские ученые обнаружили связь черных дыр с квантовой материей Российские ученые доказали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.